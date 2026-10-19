Cuándo terminaría MasterChef Celebrity 2026: la decisión de Telefe

MasterChef Celebrity tendría previsto finalizar en febrero de 2027, según trascendió sobre los planes de programación de Telefe

MasterChef Celebrity atraviesa una temporada marcada por los buenos niveles de audiencia y la conducción de Wanda Nara, dos factores que consolidaron al reality culinario como una de las principales apuestas de Telefe. Mientras el programa continúa al aire, el canal ya analiza cómo organizar su programación para los próximos meses y qué ciclos ocuparán la pantalla durante 2027.

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MasterChef Celebrity 2026: cuándo terminaría el reality de Telefe

La actual edición de MasterChef Celebrity tendría previsto su final para febrero de 2027. Según la información difundida por el periodista Pablo Montagna, esa sería la fecha estimada por las autoridades de Telefe para cerrar una temporada que logró sostener el interés del público.

Aunque todavía no trascendieron detalles sobre el cierre de las grabaciones, la intención del canal sería mantener el protagonismo del concurso gastronómico durante los próximos meses y aprovechar su rendimiento antes de dar paso a nuevas propuestas.

El desempeño del ciclo se apoya en la selección de los participantes, las situaciones que surgen durante las competencias y el entretenimiento que se genera alrededor de las preparaciones. A esto se suma la presencia de Wanda Nara, quien se consolidó al frente del formato y forma parte de la identidad de esta edición.

De esta manera, el desenlace del reality se perfila como una instancia clave dentro de la planificación de Telefe para el comienzo del próximo año.

Got Talent Argentina regresaría a Telefe en marzo de 2027

Una vez finalizada la temporada de MasterChef Celebrity, Telefe tendría previsto apostar por el regreso de Got Talent Argentina. El concurso de talentos volvería a la pantalla en marzo de 2027, de acuerdo con las novedades difundidas por Pablo Montagna.

Para esta nueva etapa, Santiago del Moro estaría al frente de la conducción. El formato propone reunir a artistas y participantes de distintas disciplinas, con presentaciones que abarcan desde la música y el baile hasta otras expresiones del entretenimiento.

La llegada de Got Talent Argentina permitiría al canal renovar su oferta de programas de gran despliegue y sostener la presencia de los realities en su programación. Así, febrero marcaría el cierre estimado de la competencia culinaria, mientras que marzo abriría una nueva etapa con el regreso del certamen de talentos.

Por el momento, tanto el calendario definitivo como los detalles de producción quedan sujetos a futuras confirmaciones de la señal.

Bake Off Famosos volvería a mediados de 2027 con Vero Lozano

Bake Off Famosos volvería a la pantalla de Telefe entre junio y julio de 2027, con Verónica Lozano al frente de la nueva temporada.

La programación de Telefe para 2027 también incluiría el regreso de Bake Off Famosos, el reality de pastelería que tuvo distintas etapas en la pantalla del canal. Según la información difundida, la nueva temporada podría llegar entre junio y julio del próximo año.

En esta oportunidad, Verónica Lozano sería la encargada de conducir el ciclo. Su incorporación formaría parte de la estrategia de la señal para recuperar formatos conocidos por la audiencia y distribuir sus principales apuestas a lo largo del año.

El regreso de Bake Off Famosos sumaría otra competencia gastronómica a la grilla, aunque con una propuesta centrada en la pastelería y en los desafíos de elaboración de postres y preparaciones dulces.

Con este panorama, Telefe proyecta un 2027 con varias producciones de entretenimiento de gran formato. El final de MasterChef Celebrity en febrero, la vuelta de Got Talent Argentina en marzo y el posible regreso de Bake Off Famosos durante el invierno delinean una hoja de ruta que todavía deberá completarse con anuncios oficiales.