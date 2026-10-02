Cuándo es la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026: día y horario del programa en Telefe

El reality conducido por Wanda Nara tendrá una dinámica semanal con distintas pruebas y etapas

MasterChef Celebrity tendrá su primera gala decisiva pocos días después de su estreno. El reality de Telefe, conducido por Wanda Nara, contará con una dinámica semanal que llevará a distintos grupos de participantes por pruebas de cocina, beneficios y desafíos de última oportunidad antes de llegar a la primera eliminación.

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MasterChef Celebrity 2026: cómo será la competencia semanal

La nueva temporada de MasterChef Celebrity tendrá una estructura dividida en diferentes etapas a lo largo de la semana. Los participantes no competirán todos los días bajo la misma modalidad, sino que cada jornada tendrá un objetivo específico dentro del camino hacia la gala de eliminación.

De acuerdo con la programación informada por Telefe, los lunes se desarrollará la primera jornada de cocina, mientras que los martes será el turno de otro grupo de concursantes. El desempeño en estas pruebas será determinante para definir quiénes avanzan y quiénes quedan en riesgo.

Los participantes que logren destacarse tendrán la posibilidad de subir al balcón y continuar en carrera, mientras que aquellos que reciban el delantal gris deberán afrontar una instancia adicional para intentar evitar la eliminación.

Qué pasa en la gala de beneficios y última chance

El miércoles será el momento de la gala de beneficios y medallas. Esta instancia permitirá que algunos participantes obtengan ventajas dentro de la competencia luego de superar los desafíos correspondientes.

La semana continuará el jueves con la gala de última chance. Allí se enfrentarán quienes hayan quedado en una situación comprometida durante las jornadas anteriores. El objetivo será conseguir la única salvación disponible y evitar llegar al momento decisivo.

De esta manera, la dinámica establece una cadena de desafíos que comienza con las primeras pruebas de cocina y culmina con la definición del domingo. El desempeño de cada participante durante esos días será clave para determinar quiénes llegan a la instancia de eliminación.

Cuándo es la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026

La primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026 será el domingo 4 de octubre. La emisión llegará pocos días después del estreno y marcará el primer momento en el que uno de los famosos deberá abandonar definitivamente la competencia.

La jornada reunirá a los participantes que no hayan conseguido superar las instancias anteriores. Después de los desafíos de cocina, el jurado tendrá la responsabilidad de evaluar los platos presentados y determinar quién continúa en el reality y quién queda eliminado.

El panel estará integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, quienes volverán a ocupar un lugar central durante las definiciones del programa.

MasterChef Celebrity 2026 reúne a distintas figuras del espectáculo en una nueva competencia de cocina.

MasterChef Celebrity 2026: cómo queda el cronograma

El esquema semanal del reality de Telefe queda organizado de la siguiente manera:

Lunes: primera jornada de cocina.

primera jornada de cocina. Martes: segunda jornada con otro grupo de participantes.

segunda jornada con otro grupo de participantes. Miércoles: gala de beneficios y medallas.

gala de beneficios y medallas. Jueves: gala de última chance.

gala de última chance. Domingo: gala de eliminación.

Con esta dinámica, MasterChef Celebrity concentrará las instancias más importantes de la competencia durante el transcurso de la semana y reservará el domingo para conocer al participante que deberá abandonar las cocinas.

Así, el domingo 4 de octubre se producirá la primera definición de la temporada, cuando el jurado evalúe nuevamente a los concursantes en riesgo y determine quién seguirá formando parte del reality conducido por Wanda Nara.