Cuándo es la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2026 de esta semana

MasterChef Celebrity tendrá una nueva gala de eliminación este martes 10 de noviembre, con varios participantes en riesgo de abandonar la competencia.

La competencia de MasterChef Celebrity atraviesa una nueva semana de definiciones y los participantes enfrentan una instancia decisiva para continuar en el reality. Con varios desafíos por delante y un primer candidato confirmado, crece la expectativa por conocer quién deberá abandonar las cocinas y cómo quedará conformada la próxima etapa del certamen.

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MasterChef Celebrity 2026: cuándo es la gala de eliminación de esta semana

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity será este martes 10 de noviembre, en su horario habitual. La emisión pondrá nuevamente a prueba a los participantes que no lograron destacarse en los desafíos de la semana y que deberán demostrar sus habilidades culinarias para conservar su lugar en el programa.

Antes de esa instancia, este lunes se espera que quede definido el grupo completo de concursantes que estarán en riesgo de abandonar la competencia. De esta manera, la última jornada previa a la eliminación será determinante para conocer quiénes deberán enfrentarse a la evaluación final del jurado.

La expectativa está puesta en las decisiones de los chefs, que tendrán la responsabilidad de evaluar las preparaciones y determinar qué participante presentó el desempeño menos convincente. Como ocurre en cada semana, un error en la cocina puede cambiar el rumbo del certamen.

Grego Rosello, el primer participante confirmado para la eliminación

Por el momento, Grego Rosello es el único participante confirmado para la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Su situación dentro del reality se volvió especialmente complicada debido a que todavía no consiguió subir al balcón durante las instancias de eliminación.

Esta racha adversa impactó en su ánimo y generó preocupación por su continuidad en el programa. Luego de recibir las devoluciones de los chefs, el participante se mostró visiblemente afectado por las decisiones del jurado y reconoció las dificultades que atraviesa para encontrar el camino hacia una preparación que esté a la altura de las exigencias.

Incluso, manifestó sentir ganas de abandonar la competencia, ante la frustración de no conseguir los resultados esperados. Su situación se convirtió en uno de los puntos de atención de la semana, especialmente porque deberá volver a demostrar sus capacidades culinarias en una instancia en la que no hay margen para equivocaciones.

Sin embargo, todavía resta conocer qué otros concursantes se sumarán a la lista de candidatos a abandonar las cocinas, algo que quedará definido durante la emisión del lunes.

Cómo funciona la dinámica de eliminación de MasterChef Celebrity

El formato de MasterChef Celebrity combina desafíos individuales y grupales que ponen a prueba distintas habilidades de los participantes. A lo largo de la semana, los famosos deben resolver consignas culinarias con ingredientes, técnicas y tiempos determinados por la producción.

El objetivo es conseguir las mejores devoluciones del jurado y evitar quedar entre los concursantes con peor desempeño. Quienes logran destacarse pueden obtener beneficios o asegurar su continuidad, mientras que aquellos que no cumplen con las expectativas quedan expuestos a las instancias de eliminación.

Grego Rosello es el primer participante confirmado para la próxima gala de eliminación y atraviesa un momento complicado en el reality.

Uno de los elementos centrales del certamen es el balcón, al que pueden subir los participantes que consiguen superar los desafíos y asegurar su permanencia durante esa etapa. En cambio, quienes no alcanzan ese objetivo deben continuar compitiendo bajo presión.

La evaluación de los chefs contempla distintos aspectos de cada plato, como el sabor, la presentación, la técnica y el cumplimiento de la consigna. Por eso, no alcanza solamente con completar una receta: cada preparación debe responder a los estándares establecidos por el jurado.

Qué puede pasar en la próxima gala de MasterChef Celebrity

Con Grego Rosello como primer candidato confirmado y la definición pendiente del resto de los participantes en riesgo, la próxima gala promete una nueva jornada de tensión en las cocinas.

El resultado de los desafíos previos será fundamental para determinar quiénes llegarán a la instancia decisiva. La evaluación del jurado definirá qué famoso deberá despedirse del programa y quiénes conseguirán avanzar una semana más en la competencia.

Así, MasterChef Celebrity tendrá este martes 10 de noviembre una nueva gala de eliminación, en la que los errores, las decisiones culinarias y las devoluciones de los chefs serán determinantes para definir el futuro de los participantes.