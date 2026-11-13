Cuándo está MasterChef Celebrity 2026 y la gala de eliminación: el día que se conoce al nuevo participante eliminado de Telefe

MasterChef Celebrity 2026 continúa con sus desafíos culinarios por Telefe, aunque esta semana tendrá un cambio en su programación habitual

La competencia culinaria de Telefe atraviesa una nueva semana de desafíos y definiciones. MasterChef Celebrity 2026 mantiene en vilo a los espectadores con pruebas cada vez más exigentes y una competencia que avanza hacia nuevas eliminaciones. Estos son los días y horarios clave para seguir el reality.

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Qué días está MasterChef Celebrity 2026 por Telefe

MasterChef Celebrity se emite de lunes a jueves por la pantalla de Telefe, con nuevas pruebas de cocina protagonizadas por las figuras que continúan en carrera. Cada emisión presenta distintos desafíos en los que los participantes deben demostrar sus habilidades, creatividad y capacidad para resolver consignas bajo presión.

Sin embargo, durante esta semana habrá una modificación en la programación. Este viernes 13 de noviembre no se transmitirá una nueva edición del reality, ya que el canal emitirá MasterChef Junior, una propuesta protagonizada por jóvenes talentos de la cocina.

De esta manera, los seguidores del programa deberán esperar hasta el comienzo de la próxima semana para conocer cómo continúa la competencia entre las celebridades.

Cuándo es la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity

La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity está prevista para el martes 17 de noviembre. Durante esa emisión, uno de los participantes deberá abandonar definitivamente las cocinas del certamen, luego de enfrentarse a una prueba decisiva.

La jornada será uno de los momentos centrales de la semana, ya que los concursantes que lleguen a esta instancia tendrán que demostrar que cuentan con las herramientas necesarias para continuar en el reality.

Como ocurre habitualmente en este tipo de competencias, los errores técnicos, la falta de precisión y las dificultades para cumplir con las consignas pueden resultar determinantes al momento de la evaluación del jurado.

La eliminación marcará un nuevo cambio en la competencia y reducirá la cantidad de celebridades que siguen en carrera por el reconocimiento del certamen.

Qué pasa el lunes en MasterChef Celebrity: la última chance

Antes de la definición del martes, el lunes tendrá lugar una instancia fundamental: la edición de última chance. En esta jornada, los participantes que se encuentren comprometidos en la competencia deberán enfrentarse a un nuevo desafío para intentar conservar su lugar.

La prueba funciona como una oportunidad para demostrar que todavía tienen posibilidades de continuar en el programa. Quienes no logren destacarse quedarán expuestos a la posibilidad de disputar la siguiente gala de eliminación.

Por eso, la emisión del lunes será determinante para conocer quiénes deberán defender su permanencia en las cocinas y qué figuras tendrán que afrontar la instancia más difícil de la semana.

La próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity será el martes 17 de noviembre y definirá quién abandona las cocinas del reality.

Cómo es la dinámica de MasterChef Celebrity 2026

El formato de MasterChef Celebrity combina desafíos individuales y grupales en los que distintas personalidades del espectáculo deben demostrar sus conocimientos gastronómicos. Los participantes reciben consignas específicas y cuentan con un tiempo limitado para preparar sus platos.

Durante las pruebas, el jurado evalúa aspectos como el sabor, la presentación, la técnica y el cumplimiento de las indicaciones. Según el desempeño, los concursantes pueden obtener beneficios, reconocimientos o quedar comprometidos para las siguientes instancias.

La competencia avanza mediante distintas etapas de evaluación y desafíos eliminatorios. Los participantes que no consiguen los resultados esperados deben afrontar nuevas pruebas para mantener su lugar, mientras que quienes se destacan logran avanzar con mayor tranquilidad.

Con esta dinámica, cada semana representa una nueva oportunidad para los concursantes, pero también un riesgo para quienes no consiguen convencer al jurado.

Cómo sigue la programación de MasterChef Celebrity en Telefe

La agenda de los próximos días tendrá tres momentos importantes para los seguidores del reality: el lunes 16 de noviembre se realizará la última chance, el martes 17 tendrá lugar la gala de eliminación y el miércoles y jueves continuarán las emisiones habituales.

De esta manera, Telefe mantendrá su programación de MasterChef Celebrity de lunes a jueves, con una pausa durante el viernes 13 por la emisión de MasterChef Junior.