Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026 en Telefe: qué se sabe hasta ahora

MasterChef Celebrity 2026 prepara su regreso a Telefe con nuevas figuras que buscarán conquistar al jurado con sus platos.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity 2026 empieza a tomar forma en Telefe con varias figuras confirmadas y otras que todavía negocian su incorporación. Mientras avanza la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada, la producción prepara el regreso del reality gastronómico con importantes novedades sobre sus participantes.

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Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026 en Telefe

Por el momento, Telefe no anunció una fecha oficial para el estreno de MasterChef Celebrity 2026. Sin embargo, todo indica que la nueva temporada llegará a la pantalla durante el último trimestre de 2026.

El comienzo del reality de cocina estará relacionado con el cierre de Gran Hermano Generación Dorada, ya que la producción espera que finalice el reality para avanzar con las grabaciones de MasterChef.

De esta manera, aunque todavía no existe un día confirmado para el debut, el programa ya se encuentra en etapa de preparación y comenzó a definir quiénes serán las figuras que competirán frente a las hornallas.

Quiénes están confirmados para MasterChef Celebrity 2026

La lista de participantes de MasterChef Celebrity 2026 comenzó a crecer durante las últimas semanas. Entre los primeros nombres confirmados aparecen Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani y La China Ansa.

A ellos se sumaron dos figuras vinculadas con Telefe y con una particular conexión con la pantalla del canal: Julieta Poggio y Grego Rossello. La cuenta oficial de MasterChef Argentina anunció la incorporación de la ex participante de Gran Hermano con un mensaje en X: “Julipo está lista para un nuevo desafío y esta vez intentará brillar en la cocina”.

Poco después también confirmó a Grego Rossello con una referencia a su programa de entrevistas en Telefe: “El fernet está asegurado”. El influencer conduce Ferné con Grego, donde entrevista a distintas figuras mientras comparten la tradicional bebida.

Qué famosos negocian su llegada a MasterChef Celebrity

Además de los participantes que ya tienen su lugar asegurado, existen otros famosos que mantienen conversaciones con la producción. La información fue difundida por Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda, por América TV.

Entre los nombres que tendrían las negociaciones más avanzadas aparecen Lucila “La Tora” Villar y Pablo Giralt. Ambos tienen un vínculo previo con Telefe: la primera por su participación en Gran Hermano y el segundo por su trabajo como relator durante los partidos de la Selección Argentina.

Latorre también mencionó a Dalma Maradona como una de las figuras buscadas por la producción. Según explicó, la actriz comenzó a tomar clases de cocina, aunque existe un inconveniente con sus fechas. “A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana”, afirmó la periodista.

Luck Ra, L-Gante, Lizy Tagliani y La China Ansa son algunos de los famosos que ya fueron confirmados para la nueva temporada de MasterChef Celebrity.

Otra figura que estaría cerca de cerrar su incorporación es Edith Hermida, conductora de El Nueve. De acuerdo con Latorre, ya habría acordado aspectos económicos y condiciones, aunque todavía faltaría la firma definitiva.

Nati Jota rechazó participar de MasterChef Celebrity

Entre las figuras contactadas por la producción también estuvo Nati Jota. Sin embargo, la influencer decidió rechazar la propuesta y no formará parte de esta nueva edición.

Así, mientras Telefe avanza con las confirmaciones y las negociaciones, MasterChef Celebrity 2026 se prepara para regresar durante los últimos meses del año. La fecha de estreno, el jurado y la lista definitiva de participantes todavía deberán ser anunciados oficialmente por el canal.