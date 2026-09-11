Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026: la fecha tentativa del estreno del reality en Telefe

Telefe prepara el regreso de MasterChef Celebrity con una nueva edición que llegará a la pantalla después de la gran definición de Gran Hermano: Generación Dorada. Mientras avanzan los preparativos y se completa el elenco de participantes, el canal analiza dos fechas posibles para el estreno del reality gastronómico.

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Cuándo empieza MasterChef Celebrity 2026 en Telefe

La nueva temporada de MasterChef Celebrity todavía no tiene una fecha de estreno confirmada oficialmente, aunque ya existen dos alternativas que aparecen como las principales posibilidades dentro de la programación de Telefe.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, el reality conducido por Wanda Nara podría comenzar el lunes 21 de septiembre o el lunes 28 de septiembre de 2026. La definición dependerá de los últimos ajustes de la grilla y de los tiempos necesarios para poner en marcha la competencia.

De esta manera, el programa gastronómico se prepara para convertirse en una de las principales apuestas del canal para el cierre del año. La fecha definitiva será anunciada por Telefe cuando finalicen los preparativos.

MasterChef Celebrity llega después de Gran Hermano

El regreso de MasterChef Celebrity estará directamente relacionado con el cierre de Gran Hermano: Generación Dorada. El reality de convivencia se encuentra en su última etapa y su final marcará un cambio importante en la programación del canal.

La intención de Telefe es darle al certamen gastronómico un lugar destacado en la grilla una vez concluida la competencia conducida por Santiago del Moro. Por eso, las fechas del 21 y el 28 de septiembre aparecen como las opciones que permitirían concretar el desembarco del nuevo ciclo.

El estreno también significará el regreso de una de las franquicias más reconocidas de la televisión argentina, esta vez con una combinación de figuras provenientes de diferentes ámbitos.

Quién conduce MasterChef Celebrity 2026

Wanda Nara volverá a estar al frente de MasterChef Celebrity en esta nueva edición. La conductora tendrá nuevamente la responsabilidad de acompañar a los famosos durante los desafíos culinarios y las distintas etapas de la competencia.

Su regreso se producirá mientras el programa incorpora novedades tanto en su elenco como en la composición del jurado. La conducción de Nara será uno de los elementos que mantendrá continuidad con la edición anterior.

El formato volverá a combinar pruebas gastronómicas, eliminaciones y desafíos individuales y grupales, con celebridades enfrentándose en las cocinas del reality.

Aunque el canal todavía no confirmó el día del debut, ya trascendieron dos posibles fechas de estreno para septiembre

Quiénes serán los jurados de MasterChef Celebrity

El jurado de MasterChef Celebrity 2026 tendrá a dos figuras que ya son referentes del programa: Germán Martitegui y Damián Betular. A ellos se sumará Maru Botana, quien ocupará el lugar que dejó Donato de Santis. La reconocida cocinera será una de las novedades principales de esta temporada y completará el panel encargado de evaluar los platos de los participantes.

La nueva composición buscará mantener la esencia del formato, pero con una renovación en la dinámica del jurado para esta edición.

Qué se sabe del estreno de MasterChef Celebrity

Mientras Telefe define si el debut será el lunes 21 o el lunes 28 de septiembre, la producción continúa trabajando en los detalles de la nueva temporada. El elenco reúne personalidades de la televisión, la música, el deporte y las redes sociales.

La llegada del reality se producirá en un momento estratégico para el canal, luego de la final de Gran Hermano y con la mirada puesta en la programación del último tramo de 2026.

Por ahora, ambas fechas continúan como alternativas. La confirmación oficial permitirá conocer cuándo comenzará finalmente la competencia gastronómica que tendrá nuevamente a Wanda Nara en la conducción y a Martitegui, Betular y Maru Botana en el jurado.