Cuál es el nombre real de Moria Casán: por qué la diva se hace llamar así

Moria Casán construyó una extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional.

El nombre de Moria Casán está asociado desde hace décadas con el espectáculo argentino. La actriz, vedette y conductora construyó una identidad artística reconocible en teatro, televisión y cine, aunque detrás de ese nombre existe una historia particular vinculada con la elección que había hecho su madre y las normas de registro de aquella época.

Cuál es el nombre real de Moria Casán

El nombre real de Moria Casán es Ana María Casanova. La artista nació en Buenos Aires el 16 de agosto de 1946 y recibió ese nombre debido a una circunstancia familiar que se remonta a su nacimiento.

Su madre había elegido llamarla Moria Elizabeth, pero las normas vigentes en aquel momento no permitían registrar ese nombre. Como consecuencia, finalmente fue inscripta como Ana María Casanova.

Con el paso de los años, aquel nombre de nacimiento quedó relegado frente al personaje que la artista construyó para desarrollar su carrera. El nombre Moria Casán terminó convirtiéndose en una marca propia dentro de la cultura popular argentina.

Por qué se llama Moria Casán

La elección del nombre artístico fue determinante para la construcción de la figura pública que posteriormente se convertiría en una de las personalidades más reconocidas del espectáculo nacional. Aunque su identidad legal es Ana María Casanova, el nombre Moria Casán fue el que acompañó cada una de las etapas de su trayectoria profesional. Teatro de revista, cine, televisión, conducción y distintas actividades vinculadas al entretenimiento fueron consolidando esa denominación.

El nombre artístico quedó tan asociado a su personalidad que con el tiempo pasó a representar mucho más que una identidad profesional. Se convirtió en una marca reconocible, vinculada con un estilo frontal, provocador y alejado de los convencionalismos.

Moria Casán y el apodo "La One"

Además de su nombre artístico, Moria Casán incorporó otro apodo que se volvió inseparable de su figura: "La One". La denominación fue utilizada durante años para destacar el lugar que ocupa dentro del espectáculo argentino.

El apodo funciona como una extensión de su personaje público y resume una de las características centrales de su trayectoria: la construcción de una personalidad artística singular, con una fuerte presencia tanto frente a las cámaras como sobre los escenarios.

A lo largo de las décadas, "La One" quedó instalada en el lenguaje de la televisión y de la farándula, al punto de ser utilizada habitualmente para referirse a la actriz.

El nombre real de Moria Casán es Ana María Casanova, una identidad que recibió al momento de ser inscripta tras una particular decisión de su madre.

La carrera de Moria Casán en el espectáculo argentino

La trayectoria de Moria Casán comenzó vinculada al teatro de revista y posteriormente se extendió hacia diferentes áreas del entretenimiento. Trabajó en escenarios de la avenida Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz, además de protagonizar numerosas películas.

La televisión también tuvo un papel central en su carrera. La artista participó en programas de distintos formatos, protagonizó comerciales y se destacó especialmente como conductora de ciclos de entrevistas y talk shows.

Su recorrido profesional también incluyó tareas como empresaria y representante artística. Esa capacidad para ocupar diferentes espacios dentro de la industria contribuyó a mantener su presencia pública durante varias generaciones.

Una identidad artística que se convirtió en marca

La diferencia entre Ana María Casanova y Moria Casán permite entender cómo una identidad artística puede transformarse en una marca reconocida. El nombre elegido para su carrera terminó desplazando al nombre de nacimiento en el imaginario popular.

A casi ocho décadas de su nacimiento, la figura de Moria continúa asociada con una personalidad original y una extensa trayectoria. Entre el teatro, el cine y la televisión, su nombre artístico se convirtió en uno de los más emblemáticos de la historia del espectáculo argentino.