Tito Speranza se hizo conocido como parte del equipo de seguridad de Ricardo Fort, pero su inesperada popularidad en televisión cambió la dinámica de su relación.

La relación entre Tito Speranza y Ricardo Fort fue una de las más recordadas de la televisión argentina durante los años de mayor exposición mediática del empresario. Aunque comenzó como un vínculo laboral, con el tiempo aparecieron diferencias y tensiones que marcaron su relación y que el expersonal trainer explicó años después.

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Cómo comenzó la relación entre Tito Speranza y Ricardo Fort

Héctor "Tito" Speranza, exjugador de básquet de Primera División y profesor de gimnasia, llegó al entorno de Ricardo Fort casi por casualidad. Lo que inicialmente iba a ser una colaboración para ayudar a unos amigos que trabajaban en seguridad terminó convirtiéndose en una experiencia que lo llevó directamente al centro de la escena mediática.

Su función era formar parte de la custodia del empresario, que por entonces atravesaba uno de los momentos de mayor popularidad de su carrera. Sin embargo, su presencia silenciosa, su expresión seria y su actitud distante llamaron la atención de Marcelo Tinelli, quien encontró en él un personaje televisivo.

Así nació la figura de Tito, que comenzó a ganar popularidad en los programas de televisión mientras acompañaba a Fort en sus apariciones públicas. Su exposición creció rápidamente, aunque, según contó tiempo después, esa fama inesperada también generó situaciones incómodas dentro del entorno del empresario.

Por qué se pelearon Tito Speranza y Ricardo Fort

El conflicto entre ambos estuvo relacionado principalmente con la exposición mediática y el lugar que cada uno ocupaba en televisión. En una entrevista con Luis Novaresio, Tito Speranza explicó que, sin buscarlo, terminó consiguiendo una popularidad que era uno de los grandes objetivos personales de Ricardo Fort.

"Yo le saqué lo que él más quería en la vida. Él quería ser famoso y que girara todo alrededor de él: la tele, la camarita, la lucecita roja apuntándole todo el tiempo", recordó.

Según relató, Fort había invertido mucho dinero para desarrollar su carrera artística y conseguir protagonismo en los medios. Sin embargo, la aparición de Tito despertó el interés de la televisión y, especialmente, de Marcelo Tinelli, que le dio un espacio propio frente a las cámaras.

Esa situación habría generado rispideces entre ambos. Speranza también recordó que, en distintas oportunidades, debió intervenir para aclarar que su trabajo estaba vinculado directamente con Fort y no con la producción televisiva de ShowMatch.

Incluso mencionó conversaciones con Pablo "Chato" Prada y Federico Hoppe, a quienes les pedía que involucraran más al empresario en las decisiones relacionadas con su presencia en el programa.

Qué dijo Tito Speranza sobre su distanciamiento con Ricardo Fort

Con el paso del tiempo, la relación se fue enfriando. Sin embargo, Speranza aseguró que pudo hablar con Fort sobre lo ocurrido y que logró comprender algunas de sus actitudes.

En la entrevista con Novaresio, explicó que hoy recuerda aquella etapa con tranquilidad y sin resentimientos. También reconoció que, si pudiera volver a vivir esa experiencia, probablemente se habría relajado un poco más, aunque destacó que siempre mantuvo su personalidad reservada.

Al recordar al empresario, dejó una reflexión que mostró una faceta más íntima de su vínculo: "Un pibe que no pudo llegar a ser feliz", respondió cuando le pidieron completar la frase "Ricardo Fort es...".

Según contó Tito Speranza, Ricardo Fort se sintió desplazado cuando Marcelo Tinelli comenzó a darle protagonismo en ShowMatch.

El último encuentro entre Tito Speranza y Ricardo Fort

Uno de los recuerdos más significativos que compartió Speranza estuvo relacionado con el último contacto que mantuvo con el empresario antes de que viajara a Miami.

Aunque para entonces estaban distanciados, Fort le mostró el estado de su pierna y le preguntó cómo había afrontado él una operación de rodilla. Frente a esa situación, Tito le recomendó que frenara sus actividades, priorizara su recuperación y aprovechara sus recursos económicos para recibir el tratamiento necesario.

La conversación dejó en evidencia una faceta diferente de la relación, alejada de las cámaras y las tensiones televisivas.

Finalmente, Speranza también reflexionó sobre el impacto de la fama y advirtió sobre los riesgos de la exposición sin contención afectiva. Para explicar su experiencia, utilizó una frase contundente: "La lucecita roja de la cámara es peor que la falopa". Una reflexión con la que resumió las consecuencias que puede tener la popularidad cuando se convierte en el centro de la vida de una persona.