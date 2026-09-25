De qué cuadro es La Agusneta: por quién hincha el influencer y streamer

Agusneta comenzó su carrera como streamer en 2022, cuando todavía cursaba el último año de secundaria

Agusneta es uno de los creadores de contenido vinculados al fútbol que más creció en los últimos años. Su recorrido comenzó durante el último año de secundaria y, desde entonces, logró expandirse a plataformas como Twitch, YouTube, Kick y TikTok, además de participar en distintos medios de comunicación.

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Quién es Agusneta, el streamer que habla de fútbol

Agustín Rodríguez Panceta, conocido en las redes sociales como Agusneta, nació el 19 de noviembre de 2004 y comenzó a hacer streaming en 2022, cuando todavía cursaba el último año del colegio.

Antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido, tenía pensado estudiar abogacía, una carrera que todavía mantiene entre sus proyectos personales. Sin embargo, su pasión por el fútbol terminó teniendo un peso decisivo a la hora de elegir su camino profesional.

Según contó en una entrevista con Infobae, durante unas vacaciones familiares en Mar del Tuyú habló con sus padres y les pidió un año para intentar desarrollarse como streamer. La condición era que, si el proyecto no funcionaba, comenzaría la carrera universitaria que tenía prevista.

La pasión de Agusneta por el fútbol desde chico

El vínculo de Agusneta con el fútbol comenzó mucho antes de su llegada al streaming. El deporte formó parte de su vida familiar desde su infancia, especialmente a través de su padre y su abuelo.

En diálogo con Infobae, el creador de contenido explicó que las conversaciones con su familia siempre estuvieron relacionadas con el fútbol y que muchas de sus amistades también surgieron alrededor de esa pasión.

“Todas las charlas con mi papá, con mi abuelo, todas son de fútbol. Con mis amigos, todos me los hice alrededor del fútbol”, relató.

Esa relación con el deporte fue precisamente la que lo llevó a pensar en la posibilidad de convertir su afición en una actividad profesional. Aunque inicialmente parecía difícil imaginar un futuro laboral hablando de fútbol a los 17 años, decidió probar suerte con el streaming.

De qué cuadro es Agusneta y por qué es hincha de Estudiantes de Caseros

La respuesta sobre qué equipo de fútbol alienta Agusneta está directamente relacionada con su familia y con los primeros recuerdos que tiene vinculados a este deporte.

El streamer es hincha de Estudiantes de Caseros. Su relación con el club comenzó gracias a su padre, quien es del barrio y lo llevaba a la cancha desde que tenía apenas dos años.

En la entrevista con Infobae, Agusneta contó: “De Estudiantes de Caseros, por mi papá, que es del barrio, y me llevaba a la cancha desde los dos años”.

Las visitas al estadio junto a su padre y su abuelo fueron una parte importante de su infancia y ayudaron a consolidar la identificación del creador con el club de Caseros.

Agusneta es hincha de Estudiantes de Caseros y comenzó a ir a la cancha junto a su padre cuando tenía apenas dos años.

Cómo fue el crecimiento de Agusneta como streamer

Después de tomar la decisión de darle una oportunidad al streaming, Agusneta consiguió construir una carrera que fue mucho más allá de aquel año de prueba que había acordado con sus padres.

Su contenido comenzó a ganar repercusión en diferentes plataformas y actualmente desarrolla su actividad en Twitch, YouTube, Kick y TikTok. A su presencia en redes se sumaron además participaciones en medios como DirecTV, Luzu, TNT y Telefe.

El recorrido convirtió a Agusneta en una figura reconocida dentro del universo de los creadores de contenido deportivos y, particularmente, entre quienes siguen transmisiones y espacios digitales dedicados al fútbol.