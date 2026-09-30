El crudo mensaje de Maximiliano Ghione a su hijo antes de ser detenido: "Se vienen..."

Maximiliano Ghione quedó en el centro de la escena tras su detención en la provincia de Santa Fe, ocurrida el 29 de septiembre. Pero además del expediente judicial, hay otro elemento que despertó interrogantes: una carta abierta que el actor le había dedicado a su hijo apenas un día antes y que, a la luz de lo sucedido, adquirió un tono inquietante.

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La causa que investiga la Justicia

Ghione fue arrestado luego de que un hombre lo denunciara por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas. Según trascendió sobre el expediente, el denunciante sería un trabajador sexual que habría sido contactado para acudir a la vivienda en la que se encontraba el actor. Hasta el momento, Ghione no realizó declaraciones públicas sobre el caso, mientras la investigación sigue su curso.

Maximiliano Ghione fue denunciado por secuestrar a un taxiboy.

Una carta cargada de advertencias

El texto estaba dirigido a Juan, de 20 años, hijo del actor y de Ana Carolina Valsagna. Desde las primeras líneas, Ghione dejó entrever que atravesaba un momento complejo, aunque nunca lo explicó de forma directa: "Batallar con quienes se interpongan en ese camino que te está llevando de a poco a resolver cada minuto eterno donde no podés encontrar las preguntas a esas respuestas que, acechando, viven abajo de tu cama".

En otro pasaje evocó a sus propios padres como referencia para enfrentar las dificultades: "No te preocupes por mí, tu abuela me dio la dulzura, pero no te olvides nunca que por algo llevo el apellido de tu abuelo".

La frase que hoy genera inquietud

El tramo que más atención concentró fue aquel en el que anticipó enfrentamientos, sin mencionar nombres ni situaciones concretas. "Hijo, se vienen tiempos difíciles, tiempos en que unos ganan y otros pierden, donde el respeto y la codicia se chocan, donde el daño no tiene límites", escribió. Y agregó: "Pero también habrá gente buena que irá por la justicia que a cada uno corresponde".

También le pidió al joven que se mantuviera al margen: "No escuches ni sepas, no pienses ni analices; reí mientras puedas la cantidad de carcajadas que puedas, que te duela la cara de reír". El cierre fue un pedido de confianza: "Te pido solamente una cosa, confiá en mí. El mundo no es lo que parece. Te amo sin fondo. Papá".

Interrogantes sin respuesta

Como la publicación se difundió antes de que se conociera la denuncia, sus alusiones a la codicia, al daño y a quienes "se interpongan" en su camino despertaron especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, el posteo no hacía referencia explícita a los hechos investigados y no hay información pública que permita vincular esas palabras con la causa judicial.