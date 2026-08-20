La ex participante de MasterChef Celebrity (Telefe), Sofia Gonet (más conocida como La Reini), confesó a través de un video publicado en sus redes sociales que tuvo una experiencia bastante desagradable con péptidos para perder peso. Asimismo, también reveló que consiguió el medicamento de manera ilegal en el mercado negro.

Video de Sofia Gonet publicado en sus redes sociales.

En ese sentido, comenzó contando cómo surgió su interés por el producto y cómo decidió conseguirlo sin ningún tipo de supervisión médica: “Me obsesioné con conseguir este producto. Lo vi en redes, en tendencias de afuera, y quise un resultado rápido. Terminé comprando algo de forma totalmente ilegal en el mercado negro, sin receta y sin ningún tipo de control médico”.

Luego, relató el mal momento que atravesó pocas horas después de aplicárselo y describió los fuertes síntomas que comenzó a experimentar: “A las pocas horas de inyectarme estaba cenando y de repente sentí un golpe fuertísimo. Se me nubló la vista, me empecé a marear, tenía náuseas insoportables, temblores en todo el cuerpo y fiebre. El corazón me iba a mil, sentía una confusión total y una sensación inminente de que me desmayaba ahí mismo”.

Finalmente, narró cómo fueron los días posteriores y explicó por qué decidió hacer pública su experiencia: “Estuve una semana entera en la cama sin poder levantarme, con náuseas continuas. Durante más de un mes no pude volver a comer con normalidad ni disfrutar de la comida. Decidí contarlo porque no quiero que a nadie le pase esto. Nos dejamos llevar por la presión de encajar o ver resultados ya, y ponemos en juego la vida por un producto trucho. Fue la lección más dura de mi vida”.

Qué son los péptidos y por qué son tan famosos

Varios artistas se mostraron durante los últimos años con un peso considerablemente bajo. A raíz de esta tendencia, que se instaló con fuerza y de manera preocupante en las redes sociales, comenzó a ganar popularidad un método para bajar de peso rápidamente, los péptidos, que en algunos casos son comercializados de manera ilegal y sin controles médicos. Estas sustancias actúan principalmente como mensajeros biológicos de alta precisión, recorren el organismo llevando “instrucciones” específicas de una célula a otra para activar o inhibir determinadas funciones.

Sin embargo, estas inyecciones, algunas de ellas todavía en etapa experimental, pueden implicar riesgos importantes, entre ellos reacciones en la piel, fatiga, dolores de cabeza, náuseas y alteraciones hormonales. A esto se suma el peligro de adquirir productos no regulados en el mercado gris, que podrían estar contaminados o contener sustancias diferentes a las declaradas.