El contundente descargo de Flor de la V sobre la carpa VIP: "Privilegios".

Después de quedar en el centro de las críticas por su presencia en la "carpa VIP" para la misa del papa León XIV en Palermo, Florencia de la V decidió hacer un extenso descargo y explicar cómo vivió el acontecimiento. La conductora fue señalada entre las figuras públicas que asistieron al evento religioso en medio de la controversia por la instalación de ese toldo que contaba con catering y comodidades especiales.

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Florencia reconstruyó cómo recibió la invitación y aclaró que su intención siempre fue compartir la ceremonia con sus seres queridos. “La semana pasada recibí un mensaje del Gobierno de la Ciudad para preguntarme si deseaba asistir a la misa del Monumento a los Españoles. Como persona de fe, no lo dudé ni por un segundo. Lo único que consulté fue si podía ir con mi familia”, relató.

Sin embargo, hizo una aclaración sobre las versiones que la vinculaban con el sector exclusivo: “Fui en calidad de invitada, es cierto, pero no tuvimos acceso a ninguna carpa VIP”. En ese sentido, reconoció que su exposición pública puede representar determinadas ventajas, aunque cuestionó que su participación se reduzca a ese aspecto; “Soy consciente de que ser una figura pública otorga privilegios. Pero reducir lo que vivimos a una simple invitación sería desconocer el verdadero significado de nuestra familia ahí”.

León XIV en su despedida de la Argentina.

La defensa de Florencia de la V y su crítica a la carpa VIP

“Para alguien como yo, que lleva toda una vida defendiendo los DD.HH. y que entiende que ningún gesto es ajeno a la política, esta invitación tiene una dimensión mucho más profunda”, expresó primeramente.

Y agregó: “Que una familia diversa como la nuestra tenga un lugar en una celebración de la Iglesia católica en nuestro país no es un detalle menor. Es un gesto de enorme valor simbólico y político”. Por otra parte, también se refirió a la polémica estructura que concentró las críticas. Según contó, recién después de la ceremonia se enteró de las comodidades que ofrecía: “Recién por la noche me enteré de que aquella enorme estructura blanca era una carpa VIP, con servicio de catering, baños forrados en símil mármol y aire acondicionado”.

Lejos de defender ese espacio, fue contundente con su opinión: “¿Es obsceno? Sí. ¿Innecesario? También. Y, sobre todo, profundamente desconectado de todo. Quienes organizaron ese espacio tendrán que dar las explicaciones correspondientes”. Finalmente, insistió en que no recibió ningún trato especial y defendió su decisión de concurrir: “A mí no me hicieron partícipe de ningún agasajo ni recibí ningún trato de esa naturaleza. Simplemente acepté una invitación para asistir a una celebración religiosa junto a mi familia. No siento que haya hecho algo malo”.

Y concluyó con una frase que sintetizó el sentido que le atribuyó a la experiencia: “El verdadero privilegio no fue estar cerca del papa. Fue sentir que finalmente podíamos estar allí siendo quienes somos”.