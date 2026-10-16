Se conoció la repudiable frase que Darío Giordano habría dicho sobre Romina Yan antes de casarse: "Me levanto a la..."

El conductor Ángel de Brito reveló una repudiable frase que Darío Giordano habría utilizado para referirse a la hija de Cris Morena, Romina Yan.

Valentín Yankelevich rompió el silencio y relató haber sufrido graves episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, tras la muerte de su madre, Romina Yan, en 2010. A raíz de estas declaraciones, Ángel de Brito sorprendió al revelar una polémica frase que el productor habría utilizado para referirse a la hija de Cris Morena.

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En ese marco, el conductor aseguró que Giordano habría realizado una apuesta con sus compañeros de trabajo sobre la posibilidad de conquistar a Romina Yan: “Les apuesto a que me la levanto a la gorda y me caso”. Asimismo, el periodista sostuvo que quienes presenciaron la situación no dijeron nada por miedo a perder sus puestos de trabajo.

En ese entonces, Giordano trabajaba en el teatro donde Romina protagonizaba Chiquititas, la reconocida ficción infantil creada por su madre, Cris Morena. En esa producción, la actriz interpretaba a Belén Fraga, uno de los personajes más recordados de su carrera.

El duro testimonio de Valentín Yankelevich

Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, habló públicamente sobre los episodios de violencia física y psicológica que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre. En una entrevista con Infobae, el piloto de automovilismo, de 23 años, relató que los maltratos comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años, después del fallecimiento de su madre.

Asimismo, Valentín contó que encontró apoyo en su abuelo materno, el productor Gustavo Yankelevich, a quien comenzó a contarle lo que sucedía en su casa. Según explicó, su abuelo intervino para que él y Franco pudieran dejar de convivir con su padre y posteriormente obtuvo su cuidado. Además, luego del testimonio, Gustavo respaldó públicamente a sus nietos y explicó que la situación había dado lugar a complicaciones judiciales que no terminaron en una condena penal.