El caso Yankelevich y la violencia contra menores: cómo deben actuar los abuelos o adultos de confianza ante las señales, según expertos

El reciente testimonio de Valentín Yankelevich sobre los abusos que, según relató públicamente en una entrevista con Tatiana Shapiro en Infobae en Vivo, sufrió durante gran parte de su infancia por parte de su padre Darío Giordano, sirvió para mostrar el difícil proceso emocional, judicial y psicológico, y los múltiples obstáculos, que suele atravesar un niño o niña (NNyA) víctima de violencia intrafamiliar. En la declaración del hijo de la fallecida Romina Yan quien aparece como la figura de resguardo es su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, cuya intervención resultó un punto de inflexión en la vida de sus nietos, y la posibilidad de quebrar un círculo de dolor y sufrimiento que los menores no podían resolver por sus propios medios.

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Más allá de las particularidades del caso que se hizo público, en este contexto de mediatización e instalación del tema en agenda, surge la necesidad de preguntarse y preguntarnos: ¿qué le pasa a un niño cuando quien debería cuidarlo es también quien le hace daño y le provoca miedo? ¿Con qué herramientas cuenta a la hora de pedir ayuda? ¿Qué puede hacer un adulto si eventualmente un NNyA lo busca para contarle que sufre violencia adentro de su propia casa? ¿Qué otras formas tenemos de identificar el problema, reconocer el sufrimiento, escuchar y activar mecanismos de cuidado?

Si bien la de Valentín parece una historia extraordinaria, en los registros oficiales se evidencia la dimensión de un problema social mucho más frecuente de lo que se cree. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2025 se identificaron 3.924 niñas, niños y adolescentes afectados en 4.207 situaciones de violencia doméstica evaluadas por el organismo en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa el 31% del total de los casos atendidos por el organismo. En el 81% de los casos que involucraban a chicos y chicas, la persona denunciada era uno de sus progenitores; el 32% de las situaciones fueron evaluadas como de riesgo alto o muy alto para las víctimas; el 56% de los episodios ocurría de manera diaria o semanal; y entre las NNyA afectados, el 53% era de género femenino, el 61% tenía menos de 11 años y la edad promedio fue de 9 años.

Una de las mayores limitaciones en los casos de violencia contra las infancias en los hogares, que puede ser de tipo físico, psicológico, simbólico o sexual, es que los registros no representan una estimación real de lo que ocurre puesto que muchas veces no se denuncia por las propias características del tipo de maltrato: sucede en los vínculos más cercanos; en espacios que socialmente se consideran privados; en relaciones atravesadas por una profunda desigualdad de poder; y suelen las víctimas desarrollar mecanismos de defensa como la represión o la negación que invisibilizan los daños.

Cuando la violencia viene de quien debería cuidar

Las graves consecuencias a largo plazo que provoca la violencia intrafamiliar en la infancia solamente puede entenderse partiendo de una característica de dicha etapa vital: la extrema vulnerabilidad y dependencia de los adultos. “Nosotros nacemos con una dependencia absoluta de un adulto. Si no hay un adulto que me dé de comer, me muero”, explica María Federica Otero, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psicología Clínica. Los NNyA necesitan de personas adultas a su alrededor para satisfacer sus necesidades vitales y materiales básicas, pero también para construir seguridad emocional, desarrollar su identidad, conocer el mundo y aprender a relacionarse con los otros. “Todos necesitamos cuando somos chiquitos de ese adulto que nos contenga, que nos quiera, que nos devuelva esa imagen de ‘vos sos importante para mí’, o sea, ‘me importa lo que te pasa’”, señala.

Cuando el adulto que el NNyA entiende como figura de amor y protección se convierte en una fuente de violencia, dolor y miedo, se produce una contradicción que le cuesta elaborar: “Por eso la violencia ejercida por un cuidador puede resultar profundamente desorganizadora tanto en el plano psíquico como en la construcción de los vínculos”. El menor carece de recursos para comprender que aquel comportamiento es inadecuado, responsabilidad de ese adulto, y no una consecuencia de algo que él hizo mal, y la necesidad de conservar ese vínculo por supervivencia puede convivir con el miedo, la angustia y el dolor. Desde esta perspectiva se explica por qué muchas veces una situación de maltrato es silenciada, no termina en denuncia, la búsqueda de ayuda inmediata o un rechazo hacia el agresor.

La especialista explica que, frente a experiencias dolorosas que no pueden comprender o elaborar plenamente, los chicos pueden desarrollar mecanismos defensivos que les permiten sobrellevar lo que sucede y seguir viviendo. Esos mecanismos, que son involuntarios e inconscientes, pueden contribuir a que el malestar resulte imperceptible para los demás, lo que termina dificultando el reconocimiento de los entornos. A eso se suma la dificultad para que la víctima produzca señales evidentes o pueda explicar con claridad qué le está pasando. En una relación atravesada por la dependencia, la vergüenza y el temor a las consecuencias, poner en palabras el sufrimiento y poder exteriorizarlo puede resultar muy difícil.

El primer paso hacia una salida es cuando una víctima logra hablar, expresarse y pedir ayuda a un adulto. Sin embargo, a veces, “hay como un restarle valor al sufrimiento”. La psicóloga Otero analiza que cuando se trata de situaciones de violencia, esa tendencia a minimizar o relativizar lo que sienten las infancias puede profundizar el aislamiento y transmitirles que sus emociones no son válidas o no merecen atención. “Todavía hay un no creer muchas veces en estas violencias y, sobre todo, en el sufrimiento que está detrás”, sostiene. A la desvalorización del testimonio de un menor se suma la invisibilidad: “Un niño puede ser un excelente alumno, por ejemplo, puede estar jugando un partido de fútbol, puede estar riéndose y, sin embargo, estar sufriendo mucho, mucho por dentro”, indica la escritora del libro “Quiero adoptar: Cómo construir la parentalidad adoptiva. Acompañamiento psicojurídico” (2024). La continuidad de las actividades cotidianas, el rendimiento escolar o la capacidad de jugar y relacionarse con sus pares no descartan que exista dolor o padecimiento. Este punto es clave a la hora de analizar cada caso ya que impide reducir el reconocimiento del maltrato a una lista de síntomas o comportamientos evidentes.

Las señales de que un niño sufre violencia intrafamiliar

Existen, igualmente, algunas señales que pueden despertar preocupación y ser un llamado de atención para los afectos y adultos cercanos:

El aislamiento social

El tartamudeo

La enuresis (que se haga pis o caca encima, en edades avanzadas)

(que se haga pis o caca encima, en edades avanzadas) Cambios abruptos de comportamiento, entre otras manifestaciones posibles.

Ninguna de ellas separadas permite confirmar por sí sola una situación de violencia, porque pueden responder a causas diferentes, pero sí pueden marcar un patrón que indique que algo necesita ser atendido. “Capaz una de las cuestiones pueden ser los cambios en el comportamiento, en la forma de ser, pero para eso tiene que tener un adulto al lado que lo conozca mucho”, señala la psicóloga. La observación de quienes lo conocen y comparten la vida cotidiana con el niño resulta fundamental para advertir modificaciones que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

El silencio, la culpa y la importancia de encontrar a alguien que escuche

Así como el padecimiento puede resultar difícil de reconocer desde afuera, lo es para el propio niño en su mundo interior. “Cuando somos víctimas aparece la culpa y la vergüenza”, explica Otero, entre otras emociones posibles que pueden surgir en quienes atraviesan situaciones de violencia. La dependencia respecto del adulto, el temor a que no le crean, y la preocupación por lo que pueda pasar después de hablar constituyen obstáculos para que la víctima pueda pedir ayuda. Un chico puede tener miedo de que su familia se rompa, de que el adulto se enoje o deje de quererlo, de alguna represalia o castigo, y de que la situación empeore si cuenta lo que le pasa. El silencio, entonces, no debe confundirse con la ausencia de violencia.

María Fernanda Otero destaca que, aunque la sociedad avanzó mucho en la visibilización de las violencias contra las infancias, todavía persisten dificultades para reconocer el sufrimiento que hay detrás de ellas. La posibilidad de hablar termina dependiendo de que el NNyA encuentre a alguien dispuesto a escucharlo sin minimizar sus palabras ni responsabilizarlo por lo sucedido. ¿A quién puede recurrir un menor que sufre violencia? : “Se lo pueden contar a alguien que le dé mucha confianza como, un tío, un abuelo o una abuela, y otras veces capaz alguien que no es tan íntimo, como una maestra”, advierte la psicóloga. Justamente, esa distancia afectiva entre, por ejemplo, una docente y el victimario habilita la posibilidad de hablar sin miedos. También puede tratarse de un vecino, la madre o el padre de un compañero, un profesional de la salud u otra persona con la que el NNyA haya construido un vínculo significativo. Estas posibilidades vuelven central el papel de los adultos que están por fuera de la familia inmediata, ya que cuando la violencia sucede dentro de la casa, la primera oportunidad concreta de ayuda y protección puede aparecer en una conversación eventual con alguien que no forma parte de esa dinámica.

Para Otero, esa responsabilidad no corresponde exclusivamente a los profesionales ni a quienes tienen una relación directa de parentesco con el niño: “Somos todos responsables como sociedad de poder escuchar, de creer en lo que ese chiquito me está contando y en poder hacer algo en consecuencia”. La escucha no puede ser un gesto de contención que termina cuando concluye la charla, por el contrario, si un niño o niña se anima a contar, la respuesta adulta tiene que ser firme y traducirse en acciones concretas, como una denuncia, o un pedido de asistencia estatal o intervención institucional que eviten que quede nuevamente expuesto a la situación de violencia previa.

Las herramientas más frecuentes son la Línea 102 dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, y la Línea 137, de atención a víctimas de violencia familiar o sexual, disponibles las 24 horas, los 365 días del año. En caso de urgencia se sugiere llamar a la línea 911 o al número de urgencias local