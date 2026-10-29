Una reconocida figura de Telefe compartió una conmovedora reflexión en Instagram a un año de haber sufrido un accidente de tránsito que casi le causa la muerte.

Thiago Medina sufrió un grave accidente de moto en 2025 en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, al impactar contra la parte trasera de un automóvil Chevrolet Corsa. A un año del hecho, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) compartió una reflexión sobre lo vivido.

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A través de sus redes sociales, Medina recordó lo que atravesó durante su internación y destacó cuánto cambió su manera de ver la vida desde entonces: “Ya se cumplió un año de uno de los momentos más difíciles de mi vida. Un día que jamás voy a olvidar”. Luego, agradeció a su familia, especialmente a sus hijas gemelas, Aimé y Laia, fruto de su relación con Daniela Celis: “Gracias por permitirme seguir acá disfrutando de la vida y, sobre todo, viendo crecer a mis dos hijas, que son mi mayor motivo para seguir adelante”.

Historia de Thiago Medina en Instagram.

Finalmente, reflexionó sobre el accidente que casi le causa la muerte: “Valoro más cada abrazo, cada sonrisa y cada momento con las personas que amo. Hoy no solo recuerdo lo que viví, también agradezco todo lo que todavía me queda por vivir. Por mí, por mis hijas y por todos los que amo”.

El fuerte accidente que sufrió Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un grave accidente de tránsito el 12 de septiembre de 2025, mientras circulaba en moto por la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. El exparticipante de Gran Hermano, que entonces tenía 22 años, impactó contra un automóvil que realizaba una maniobra para doblar. Tras el choque, fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico y quedó internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Debido a la gravedad de las lesiones, Medina fue sometido a una primera operación de urgencia, durante la cual los médicos debieron extirparle el bazo. También sufrió fracturas en las costillas y lesiones en la zona torácica y otros órganos. El 19 de septiembre volvió a ser intervenido quirúrgicamente para la reconstrucción de la parrilla costal.