Conmoción en Telefe: Thiago Medina sufrió un nuevo accidente

El ex participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), Thiago Medina, causó preocupación en sus seguidores tras compartir en su cuenta de Instagram que mientras entrenaba sparring sufrió una lesión en su hombro derecho. Asimismo, publicó un video donde se lo ve peleando con un cabestrillo: "A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada".

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En ese marco, el creador de contenido acompañó el archivo audiovisual con una breve descripción de lo sucedido: "Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar. Son cosas que pasan, pero las ganas de seguir creciendo siguen intactas".

Thiago Medina contó en su cuenta de Instagram que mientras entrenaba sufrió una lesión.

Finalmente, llevó tranquilidad a sus seguidores quienes se preocuparon por el bienestar de Medina. Asimismo, dejó en claro que mantiene sus objetivos deportivos y que considera este tipo de situaciones parte de su aprendizaje: "Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo".

El grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina

El ex participante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, sufrió un grave accidente de tránsito el 12 de septiembre de 2025 mientras circulaba en moto por la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno. El choque ocurrió en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, donde impactó contra un automóvil. A raíz de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde ingresó en estado crítico y quedó internado en terapia intensiva.

En ese entonces, Thiago atravesó un delicado cuadro de salud debido a las lesiones sufridas en el accidente. Los médicos debieron extirparle el bazo y realizarle otras intervenciones quirúrgicas. Después de 28 días de internación y tres operaciones, Thiago recibió el alta médica el 9 de octubre de ese mismo año. Asimismo, expresó su deseo de reencontrarse con sus hijas y explicó que todavía debía continuar con la rehabilitación para recuperar su estado físico.