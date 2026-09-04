El mundo de la televisión está de luto. Amber Eggers, conocida por su participación en el reality estadounidense Love After Lockup, murió este jueves 3 de septiembre a los 41 años. La ex participante del programa falleció en un hospital del estado de Georgia como consecuencia de una insuficiencia hepática aguda.

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La noticia fue difundida inicialmente por personas cercanas a Eggers a través de las redes sociales y posteriormente confirmada por su madre, Monica Eggers, al medio TMZ.

Eggers formó parte de la segunda temporada de Love After Lockup, emitida en 2019. El programa seguía las historias sentimentales de personas que habían estado privadas de su libertad, y en su caso mostró su relación mientras permanecía detenida por un delito vinculado al tráfico de drogas. Durante el reality, Eggers estaba comprometida con un hombre, aunque el vínculo terminó después de que recuperara su libertad.

Los problemas de salud que atravesaba

La muerte de Eggers se produjo después de atravesar un delicado período de salud. Sus familiares habían dado a conocer que la exparticipante enfrentaba complicaciones médicas desde hacía al menos un año.

Conmoción total: murió una figura de la televisión a los 41 años.

En 2025, su hermana Erin lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir sus gastos médicos. En aquel momento, Eggers había sido internada por una neumonía severa y una infección bacteriana en la sangre. Luego de salir de terapia intensiva, inició un proceso de rehabilitación física. Su hermana había explicado entonces que necesitaba realizar fisioterapia para volver a caminar.