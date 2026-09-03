Conmoción en el espectáculo: se reveló la verdadera causa de la muerte de un famoso actor

Hace tan solo una semana, su muerte fue portada en todos los diarios y medios de comunicación. Ahora, trascendió el informe médico sobre la causa de su muerte.

Hace tan solo una semana, el actor británico Tim Curry, reconocido por sus emblemáticos trabajos en cine, teatro y televisión, falleció a los 80 años. Sin embargo, hasta ese momento, la causa oficial de su muerte no había trascendido públicamente. Ahora, se conoció el informe médico que permitió determinar cuáles fueron los problemas de salud que afectaron al artista durante sus últimos años de vida.

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El legendario actor Tim Curry tras la cirugía de urgencia en 2012.

Según la información emitida en la revista estadounidense People, el certificado médico del actor reveló que el actor tenía antecedentes de un accidente cerebrovascular (ACV) y cáncer de riñón, dos condiciones que habrían contribuido al deterioro de su estado de salud.

Asimismo, el actor británico convivió con serias complicaciones de salud desde 2012, cuando sufrió un severo ACV que puso en riesgo su vida. En aquel entonces, los médicos detectaron dos coágulos en su cerebro y debieron realizarle una cirugía de urgencia para tratar de estabilizar su estado.

El actor que revolucionó el cine

Tim Curry saltó a la fama con su icónico papel en los años 70 de Dr. Frank-N-Furter, el extravagante personaje que interpretó tanto en el escenario como en The Rocky Horror Picture Show (1975). La película inicialmente tuvo una recepción discreta, pero terminó transformándose en un fenómeno de culto que continúa vigente décadas después.

La obra fue pionera en la representación queer, la libertad de género y la liberación sexual, desafiando las normas conservadoras de la época con orgullo, estética glam rock y una libertad identitaria que abrió las puertas a una mayor diversidad e inclusión en la cultura pop global.

Asimismo, la trama gira en torno a una pareja conservadora recién comprometida que sufre una avería en su auto durante una noche lluviosa. Tras este incidente, buscan ayuda en un misterioso castillo con estética dark. Ahí, son recibidos por el Dr. Frank-N-Furter, un científico alienígena travesti del planeta Transexual que está celebrando una fiesta extravagante y creando a un hombre musculoso y artificial llamado Rocky.