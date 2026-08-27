Conmoción en Olga por la salida de una de sus máximas figuras: "Mañana..."

Conmoción en Olga por la salida de una de sus máximas figuras

Una importante figura de Olga, que estuvo desde los inicios del exitoso canal creado por Migue Granados, anunció este jueves 27 de agosto que el viernes será su último programa en la señal, poniendo fin a más de tres años de estadía en la misma.

Se trata de Eial Moldavsky, quien conduce Sería Increíble junto a Nati Jota y que sorprendió a todos sus compañeros al contar la novedad. "Mañana es mi último programa en Sería Increíble”, disparó sobre el filo de la emisión, generando conmoción en el estudio, dando a entender que no muchos sabían de esto.

Eial Moldavsky se despidió de Sería Increíble este jueves.

Eial Moldavsky deja Sería Increíble

Tras esto, señaló: “Mañana profundizaremos y hablaremos un poquito más, pero será el último día que nos encontraremos". Esto generó que su compañera, la mencionada Nati Jota, pasara a estar notablemente confungida. "No dije nada para que estés llorando”, bromeó Eial.

“Obviamente respetamos tu decisión y mañana haremos una despedida digna de todo lo que le has dado a este proyecto”, deslizó como pudo la mediática, mientras intentaba recomponerse. A esto, Eial respondió: "Hemos vivido una vida entera, casi tres años juntos”.

Este movimiento toma lugar en medio de los rumores que indican una posible venta de Migue Granados de su parte en Olga, algo que generó todo tipo de comentarios aún cuando el propio hijo de Pablo desmintió en reiteradas oportunidades, aún cuando Ángel de Brito sostiene que no se trata de algo falaz. ¿Qué ocurrirá entonces con Eial? Eso se sabrá recién el viernes, cuando ahonde más en su decisión.