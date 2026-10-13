Conmoción: murió uno de los cantantes más famosos que creo uno de los hits de los 90

Un referente del género axé murió este martes 13 de octubre tras luchar contra un linfoma no Hodgkin de tipo B que derivó en un cuadro de insuficiencia renal.

Uno de los máximos referentes del axé music en Brasil, Netinho, murió este martes 13 de octubre a los 60 años en un hospital de Salvador luego de retomar la quimioterapia por su tratamiento contra un linfoma no Hodgkin de tipo B. En marzo de 2025, el músico anunció su diagnóstico luego de ser hospitalizado por fuertes dolores en las piernas.

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El linfoma no Hodgkin es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, la red del cuerpo que combate las infecciones. En ese marco, tras sus resultados médicos en 2025, el cantante suspendió su agenda de Carnaval y comenzó el tratamiento oncológico. Durante los meses siguientes, compartió con sus seguidores el proceso de su recuperación a través de las redes sociales.

Sin embargo, el diario O Globo informó que su salud se complicó durante el tratamiento. Tras la noticia, el equipo de Netihno compartió unas sentidas palabras a través de Instagram: "Con una tristeza que nos parte el alma, comunicamos el fallecimiento del cantante Netinho, ocurrido esta mañana. En los últimos meses, Netinho luchaba contra un linfoma no Hodgkin de tipo B, que derivó en un cuadro de insuficiencia renal y disfunción multiorgánica".

Quién era Netihno

Ernesto de Souza Andrade Júnior, conocido artísticamente como Netinho, comenzó su carrera artística en bares de Salvador, donde interpretaba canciones de música popular brasileña y bossa nova. Con el tiempo, se convirtió en una de las figuras más reconocidas del axé, un género musical estrechamente vinculado al Carnaval de Bahía. Su popularidad creció a finales de los años ochenta como vocalista de la Banda Beijo, agrupación con la que debutó en el Carnaval de Salvador en 1988.

En 1993, Netinho comenzó su carrera como solista y alcanzó uno de sus mayores éxitos con Milla, incluida en el álbum Netinho ao Vivo!, de 1996. La canción, compuesta por Manno Góes y Tuca Fernandes, se convirtió en un clásico del axé y ganó popularidad dentro y fuera de Brasil. El disco superó los tres millones de copias vendidas, según la biografía oficial del artista.