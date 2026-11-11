Conmoción por el mensaje de Marcos Camino en su última entrevista: "Se van a acordar de mí"

La muerte de Marcos Camino, histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música. En medio de las despedidas y los homenajes, volvió a tomar relevancia una de sus últimas entrevistas, en la que el artista habló con orgullo de su hijo y de los proyectos que todavía tenía por delante.

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A los 76 años, Camino fue encontrado sin vida en un estudio de grabación de Santa Fe. De acuerdo con la información difundida sobre el parte policial, la principal hipótesis de la investigación fue la de un suicidio. En ese contexto, sus últimas declaraciones públicas cobraron una dimensión especialmente emotiva.

Marcos Camino falleció este martes 10 de noviembre.

En diálogo con Cadena 3, el músico se refirió al lugar que ocupa su hijo en su historia personal y profesional. “El legado mío es mi hijo. Está conmigo en el grupo Los Palmeras, donde han cambiado los cantantes. Está haciendo una carrera muy interesante”, expresó.

Además, contó que el joven estaba desarrollando distintas colaboraciones y proyectos internacionales: “Ahora tuvo una reunión vía zoom con discos de Colombia, tiene un feed con un grupo brasilero, ha grabado con uruguayos, ahora con Los Fatales”.

La frase de Marcos Camino que hoy cobra otro significado

Durante aquella conversación, Camino también mencionó algunas producciones que todavía no habían salido a la luz. Entre ellas, destacó una canción que había grabado junto a Eugenia Quevedo y que esperaba que el público pudiera escuchar próximamente.

“No salió todavía, pero cuando salga se van a acordar de mí”, dijo el músico. Esa frase, pronunciada al hablar de su trabajo y del material que quedaba pendiente, se convirtió en uno de los fragmentos más recordados de la entrevista tras conocerse su fallecimiento.

En otro tramo del diálogo, el histórico integrante de Los Palmeras reflexionó sobre la exigencia que implica dedicarse a la música y defendió el profesionalismo como una de las claves del recorrido de la banda: “Que todos entiendan que no era un hobby, era una profesión, era un trabajo al que había que respetar, al que había que brindarle todo”, sostuvo.

Finalmente, también se mostró esperanzado respecto del futuro del conjunto santafesino y les dejó un mensaje a sus integrantes: “No tiene límites, no tiene techo. Lo que necesitamos es que los muchachos sigan luchando, que no pierdan las ganas, la fuerza”.