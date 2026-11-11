"Tengo la desgracia de tener una enfermedad": la desgarradora entrevista que dio Marcos Camino antes de morir

Marcos Camino murió el martes 10 de noviembre a los 76 años y, tras la noticia, comenzó a circular la última entrevista que brindó el fundador de Los Palmeras.

Marcos Camino, histórico acordeonista y uno de los fundadores del grupo musical Los Palmeras, murió el martes 10 de noviembre, a los 76 años, en la ciudad de Santa Fe. Tras este hecho, comenzó a circular una de las últimas entrevistas que brindó el músico.

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Durante el archivo multimedia, Marcos Camino habló sobre la historia de Los Palmeras, el lugar que ocupa la banda en la música popular argentina y el futuro de la cumbia santafesina. Asimismo, también habló sobre su obsesión por el trabajo, además de asegurar que sufre de ansiedad.

En ese marco, explicó al ser consultado sobre sí cambiaría algo de su trayectoria profesional: “Yo tengo la desgracia de tener una enfermedad que es la obsesión por el trabajo y la ansiedad. Todo eso me ha llevado a ir detrás del objetivo con fuerza, con ganas”.

De qué murió Marcos Camino

La noticia de la muerte de Marcos Camino fue confirmada por la propia agrupación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su profundo dolor y destacó el legado musical de quien fue una figura central en la historia del conjunto. El músico fue encontrado sin vida en un inmueble donde funcionaba el estudio de grabación de la banda, en el barrio Candioti Norte.

Según el informe policial, las autoridades señalaron como hipótesis preliminar un suicidio. Tras el hallazgo, la zona quedó resguardada y trabajaron en el lugar efectivos de la Policía de Investigaciones, peritos y médicos legistas. La causa quedó bajo intervención judicial y se dispusieron las actuaciones forenses correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Camino había formado parte de Los Palmeras desde 1972 y fue uno de los principales responsables de construir el sonido característico del grupo. Su acordeón acompañó éxitos que trascendieron generaciones y llevaron la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y del exterior. Junto a Rubén “Cacho” Deicas conformó una de las sociedades artísticas más reconocidas de la música tropical argentina.