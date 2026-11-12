Conmoción por el grave estado de salud de un famoso locutor: "No hay mucho más por..."

Un histórico locutor y presentador atraviesa un delicado estado de salud luego de que le diagnosticaran un tumor cerebral ubicado en el lóbulo frontal izquierdo.

Jorge Bocacci, histórico locutor y presentador de Titanes en el Ring, atraviesa un delicado momento de salud a los 81 años, luego de haber sido internado en el Hospital de Mar de Ajó. Tras realizarle dos tomografías, Graciela Di Biase, su expareja y madre de su hijo, informó que los médicos detectaron que tiene un tumor cerebral ubicado en el lóbulo frontal izquierdo.

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Jorge Bocacci atraviesa un delicado momento de salud a los 81 años.

En diálogo con TeleShow, Di Biase explicó que los médicos evaluaron la posibilidad de realizar una intervención quirúrgica, pero advirtieron que, debido a su estado general, no podían garantizar que lograra recuperarse de la operación ni que pudiera atravesar un tratamiento posterior de quimioterapia.

Asimismo, durante los últimos días, Pablo Montagna reveló en su cuenta de X que Jorge Bocacci fue dado de alta este miércoles 11 de noviembre debido a su diagnóstico: “Lamentablemente, no hay mucho más por hacer: fue trasladado al mismo geriátrico en el que estaba antes de la internación, debido a su diagnóstico”.

Quién es Jorge Bocacci

Jorge Bocacci es un periodista, locutor y conductor argentino, nacido en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Se formó como licenciado en Comunicación en la Universidad Nacional de La Plata y comenzó su carrera profesional en la agencia de noticias Saporiti, donde trabajó en la redacción y cobertura de noticias políticas y deportivas.

Su nombre alcanzó gran reconocimiento popular por su participación en Titanes en el Ring, el histórico programa de lucha libre creado por Martín Karadagián, donde se desempeñó como maestro de ceremonias y presentador de los luchadores entre 1978 y 1991, y al que regresó en 1997 y 2000. Asimismo, desarrolló una extensa trayectoria en la radiofonía argentina, donde se destacó por su trabajo como difusor del tango y conductor de programas como Bocacci, a tango limpio, que pasó por distintas emisoras nacionales.