Tiene un tumor cerebral y pelea por su vida: dolor por la salud de una figura de El Nueve.

Jorge Bocacci, una de las figuras históricas de El Nueve y recordado por su participación en Titanes en el Ring, atraviesa un delicado momento de salud. A los 81 años, el locutor fue diagnosticado con un tumor cerebral en el lóbulo frontal izquierdo. Graciela Di Biase, su expareja y madre de su hijo, confirmó el diagnóstico en diálogo con Teleshow.

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El problema de salud se conoció después de una internación en Mar de Ajó. Según relató Di Biase, una primera tomografía no permitió obtener resultados concluyentes y debieron trasladarlo a Santa Teresita para realizarle un segundo estudio. Finalmente, un neurocirujano confirmó la presencia de un tumor cerebral.

La mujer también manifestó su enojo por las versiones que circularon antes de conocer el diagnóstico. "Cuando se mal informó y dijeron que era un ACV, además todavía nosotros no sabíamos qué tenía. Por eso a mí me dio mucha bronca", expresó.

Actualmente, Bocacci recibe corticoides para desinflamar el cerebro y analgésicos. "Lo único que podemos hacer es paliarle los síntomas, darle medicación como para que él no la pase mal", explicó Di Biase. La familia mantuvo su situación de salud en reserva durante casi dos años para preservar su intimidad. "Tratamos de priorizar fundamentalmente la salud de él, la tranquilidad", explicó Di Biase.

Confirmaron que Jorge Bocacci fue diagnosticado con un tumor cerebral.

Jorge Bocacci, una figura histórica de Canal 9

Bocacci construyó una extensa trayectoria en la televisión argentina y quedó especialmente ligado a El Nueve. En 1975 participó de Lucha Fuerte y alcanzó gran reconocimiento como maestro de ceremonias de Titanes en el Ring, el histórico ciclo creado por Martín Karadagián.