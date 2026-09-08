Conmoción en el Gobierno por lo que reveló Fabián Doman en vivo: "Una red"

Fabián Doman lanzó una fuerte crítica en Carnaval Stream contra el Gobierno y su estrategia para manejar una presunta red de periodistas vinculados al oficialismo. Con una comparación futbolera, sostuvo que quienes tienen armado un esquema de este tipo deben evitar exponer a sus integrantes.

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"¿Puedo hacer un llamado a la solidaridad? Porque son nuevos en el Gobierno", ironizó Doman al comenzar su planteo.

El periodista explicó que, cuando existe una red de personas que opera en distintos ámbitos, quienes la coordinan deberían evitar que sus integrantes queden expuestos. "Cuando vos tenés armado un esquema, una red, una cadena de gente, no los expongas tanto. Esto funciona tanto para el periodismo como para la inteligencia", afirmó.

Para explicar su argumento, recurrió a una comparación con el fútbol: "Si yo tengo un topo en un lugar... Tengo un hincha de Boca en la Comisión Directiva de River, no le digo un día que cante los goles de Boca, porque lo expongo".

Conmoción en el Gobierno por lo que reveló Fabián Doman en vivo.

"Ha sido muy grotesco"

Doman apuntó luego contra lo que describió como una coordinación entre periodistas para difundir determinados mensajes. "Ha sido muy grotesco cómo forzaron a su cadena de periodistas a subir posteos el jueves a la noche y el viernes casi con los mismos textos", sostuvo durante el programa y agregó: "Nos han entregado, han regalado, nombres que sospechábamos pero no sabíamos".