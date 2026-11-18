La expareja de Fátima Florez, Norberto Marcos, atraviesa un delicado momento de salud y deberá ser operado de urgencia de uno de sus pulmones. El productor permanece internado en el Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, luego de sufrir una recaída.

{{{htmlAmp}}}

La noticia fue confirmada el martes en el programa Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares informó que la intervención está prevista para este miércoles: “Hay noticias que no son tan alentadoras. Mañana será operado de urgencia de uno de sus pulmones”.

Asimismo, señaló que la situación se complicó y que los médicos decidieron realizarle una intervención pulmonar. La preocupación por su salud se suma a los problemas personales que atravesó en los últimos años, especialmente por el conflicto judicial y económico con Fátima Florez, con quien estuvo en pareja durante 22 años.

El diagnóstico de Norberto Marcos

Luego, Nancy Duré, panelista de El Trece, brindó más detalles sobre el estado de salud de Norberto y confirmó que atraviesa un cuadro de neumonía: “El viernes contábamos que él estaba internado en La Trinidad de Palermo. No se sabía qué era lo que tenía. Ayer a la tarde me llegó un mensaje desde el teléfono de Norberto, su sobrina Sofía me contestó por él y me dijo que lo pasaron a terapia intensiva, que estaba con una neumonía y que el sábado había estado muy mal con fiebre alta”.

Finalmente, al cerrar su informe, Duré explicó cómo se dio el contacto con Sofía y aclaró que la comunicación se dio a partir de un pedido del propio Norberto. De esta manera, la panelista contó que el productor había visto los mensajes que ella le había enviado y que, a raíz de eso, quiso responderle a través de su sobrina: “Ella se comunicó conmigo por pedido de Norberto, que vio mis mensajes y me quiso contestar”.