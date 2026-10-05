Conmoción por lo que contó Roberto Pettinato de su salud: "Nada sirve"

Roberto Pettinato sorprendió a todos sus seguidores este último sábado 3 de octubre, luego de publicar un video en Instagram desde la cama, donde habló sobre un tema de salud que lo está aquejando y que le imposibilitó hacer su unipersonal en Málaga.

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Cabe recordar que el ex Sumo iba a efectuar una nueva función de "Gracias x todo", el stand-up que realiza y que tiene a España como su parada actual, en La Cochera Cabaret. Sin embargo, tuvo que cancelarlo y reveló los motivos en redes sociales.

La función que iba a realizar Roberto Pettinato en Málaga.

¿Qué le pasó a Roberto Pettinato?

En el posteo de Instagram, expuso primeramente con apenas un halo de voz: "Quiero pedirles muchísimas disculpas a toda la gente de Málaga. Se terminó y no puedo, este es todo el volumen que tengo de voz, y estuve cinco días encerrado en un hotel en Madrid y no hubo caso, sin contar esta tos. Cuando pasa esto, nada sirve".

Seguido a ello, señaló: "Esto va a ser bueno para nosotros el año que viene. Les voy a hacer un bonus especial a todos los de Málaga que fueron con tanto cariño". Finalmente, concluyó: "Gracias y un abrazo enorme a todos, nos vamos a ver pronto, hay demasiados climas en este país".

Por su parte, el lugar donde se iba a llevar a cabo la función advirtió a la gente que iba a devolver el precio de las entradas sin trámite mediante alguno, pidiendo también las respectivas disculpas del caso.