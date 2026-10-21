Conmoción por lo que contó la pareja de Fabián Gianola tras el accidente: "Está en manos..."

Fabián Gianola atraviesa días difíciles luego del accidente de tránsito que sufrió el lunes 19 de octubre en el barrio porteño de Saavedra. Tras ser atropellado por un automóvil cuando cruzaba por una senda peatonal, el actor decidió avanzar por la vía legal para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades del conductor.

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La noticia se conoció a través de las redes sociales de Florencia Elizabeth, su pareja, quien compartió una fotografía del artista después del episodio y brindó detalles sobre su estado de salud. En ese contexto, confirmó que el caso ya se encuentra en manos de sus abogados.

“Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata. Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan”, escribió la mujer en una historia de Instagram.

La historia que subió la pareja de Fabián Gianola.

Luego, fue contundente respecto de los pasos que tomarán tras el accidente: “El tema ya está en manos legales”. Finalmente, agradeció los mensajes de preocupación que recibieron y resumió cuál es la prioridad de la pareja en este momento: “Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recuperarse”.

Cómo fue el accidente que sufrió Fabián Gianola

El episodio ocurrió cuando Gianola salía del shopping DOT y cruzaba la calle por la senda peatonal, en la intersección de Deheza y Melián. Según relató el propio actor, un automóvil dobló y lo embistió cuando estaba a punto de llegar a la vereda opuesta.

“Nunca frenó, no sé si estaba con el celular o estaba mirando para otro lado. Pero nunca frenó y me pegó. Me revoleó por el aire”, contó al reconstruir el dramático momento.

Como consecuencia del impacto y de la caída, el intérprete sufrió una fractura expuesta de radio y una lesión ligamentaria en la muñeca. La gravedad de las heridas hizo necesaria una intervención quirúrgica, durante la cual los médicos tenían previsto colocarle una placa y tres tornillos para estabilizar la zona afectada.

A pesar de la violencia del choque, Gianola destacó que no se golpeó la cabeza, algo que podría haber agravado considerablemente las consecuencias del accidente.