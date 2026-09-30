Conmoción por el anuncio de Tamara Pettinato sobre su salud: "Tengo..."

La panelista Tamara Pettinato compartió en su cuenta personal de Instagram una foto de ella en una camilla de hospital con suero en su mano y causó preocupación en sus seguidores. Asimismo, reveló que le realizaron un estudio para determinar su diagnóstico médico.
En ese marco, la panelista de Bendita (América TV), explicó que los médicos le realizaron una endoscopía a raíz de una acidez excesiva: “Lo que me hice fue una endoscopía. Te duermen y te mandan la camarita hasta acá, porque tengo todo el tiempo mucha, mucha acidez. Quiero ver qué tengo”.
Luego, señaló que, a pesar de la situación, decidió ir a trabajar: “Mi amigo el anestesista me dijo que podía trabajar después porque iba a quedar divina, acá estoy. Tengo que grabar y entrevistar a una invitada por una hora, pero no puedo más”. Finalmente, aseguró que el médico le recetó que comience el psicólogo: “Me recomendó terapia, hace 25 años que hago”.
La polémica salida de Tamara Pettinato en Bendita
Tamara Pettinato volvió a hablar públicamente sobre su salida de Bendita y aseguró que no renunció al programa. Según explicó, después de la difusión del video junto a Alberto Fernández, regresó al ciclo durante una sola emisión y luego dejó de trabajar en el ciclo. Pettinato contó que inició un reclamo laboral porque, según su versión, se había quedado sin trabajo y sin sueldo.
Luego, en febrero de 2026, se produjo un nuevo cruce entre Pettinato y Beto Casella. El conductor negó haber tenido responsabilidad en su salida de Bendita, mientras que Tamara respondió públicamente contradiciendo esa versión. El intercambio volvió a poner en discusión las circunstancias de su alejamiento del programa y la relación entre ambos. Sin embargo, actualmente la panelista se encuentra dentro del equipo nuevamente con Edith Hermida al frente del programa.