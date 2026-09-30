Conmoción por el anuncio de Tamara Pettinato sobre su salud: "Tengo..."

La panelista Tamara Pettinato compartió en su cuenta personal de Instagram una foto de ella en una camilla de hospital con suero en su mano y causó preocupación en sus seguidores. Asimismo, reveló que le realizaron un estudio para determinar su diagnóstico médico.

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Publicación de Tamara Pettinato en su cuenta de Instagram.

En ese marco, la panelista de Bendita (América TV), explicó que los médicos le realizaron una endoscopía a raíz de una acidez excesiva: “Lo que me hice fue una endoscopía. Te duermen y te mandan la camarita hasta acá, porque tengo todo el tiempo mucha, mucha acidez. Quiero ver qué tengo”.

Luego, señaló que, a pesar de la situación, decidió ir a trabajar: “Mi amigo el anestesista me dijo que podía trabajar después porque iba a quedar divina, acá estoy. Tengo que grabar y entrevistar a una invitada por una hora, pero no puedo más”. Finalmente, aseguró que el médico le recetó que comience el psicólogo: “Me recomendó terapia, hace 25 años que hago”.

La polémica salida de Tamara Pettinato en Bendita

Tamara Pettinato volvió a hablar públicamente sobre su salida de Bendita y aseguró que no renunció al programa. Según explicó, después de la difusión del video junto a Alberto Fernández, regresó al ciclo durante una sola emisión y luego dejó de trabajar en el ciclo. Pettinato contó que inició un reclamo laboral porque, según su versión, se había quedado sin trabajo y sin sueldo.

Luego, en febrero de 2026, se produjo un nuevo cruce entre Pettinato y Beto Casella. El conductor negó haber tenido responsabilidad en su salida de Bendita, mientras que Tamara respondió públicamente contradiciendo esa versión. El intercambio volvió a poner en discusión las circunstancias de su alejamiento del programa y la relación entre ambos. Sin embargo, actualmente la panelista se encuentra dentro del equipo nuevamente con Edith Hermida al frente del programa.