Conmoción en América por la muerte que golpea a una de sus figuras: "Te voy a llevar conmigo siempre"

Gabriel Schultz, quien formó parte de numerosos ciclos en América TV, atraviesa un momento de profunda tristeza tras la muerte de su madre. Este domingo 11 de octubre, el periodista compartió la noticia a través de sus redes sociales y publicó una emotiva despedida en la que expresó el dolor por la pérdida y recordó los últimos días junto a ella.

{{{htmlAmp}}}

Acompañado por una fotografía en la que aparece con su mamá, el comunicador decidió abrir su corazón ante sus seguidores y describió lo difícil que le resultó encontrar las palabras para comunicar lo sucedido.

El mensaje de Gabriel Schultz tras la muerte de su madre

“Me cuesta mucho escribir esto. A veces hay personas que parecen que van a estar siempre con nosotros, pero la vida no es así”, expresó al comienzo de su publicación en Instagram, donde dejó en evidencia el impacto que le provocó la partida de uno de sus seres queridos más importantes.

Luego, Schultz compartió un detalle que hizo todavía más conmovedora su despedida: hasta hacía apenas unos días, su madre continuaba pendiente de él y proyectaba lo que haría una vez que recibiera el alta médica. "Hoy despedimos a mi mamá, que hasta hace un par de días me decía lo que tenía que hacer y estaba haciendo planes para cuando saliera de la clínica", reveló.

Finalmente, el hombre que es también reconocido por su faceta actoral cerró el homenaje con unas palabras cargadas de afecto, en las que también evocó a su padre y aseguró que mantendrá vivo el recuerdo de su mamá: "Gracias Ma por todo, ahora te vas a encontrar con Papá. Te voy a llevar conmigo, siempre, con toda tu familia que te vamos a extrañar muchísimo. Que descanses en paz".

La trayectoria de Gabriel Schultz en América TV

A lo largo de su carrera, Schultz formó parte de diferentes programas vinculados al canal América TV, donde desarrolló su perfil periodístico y participó de ciclos de actualidad y entretenimiento. Entre los espacios asociados a su recorrido televisivo se encuentran Polémica en el Bar, Arde Troya, Santo Sábado y Los Mammones.

Gabriel Schultz junto a Sebastián Wanraich en TVR

Sin embargo, su mayor éxito se dio en TVR (Televisión Registrada) tanto durante la étapa en América (junto a José María Listorti) como en El Trece y Canal 9 (junto a Sebastián Wainraich y posteriormente Pablo Rago).