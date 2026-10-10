Cambios en América: una figura del canal podría perder su programa por la llegada de Rebord

La llegada de Tomás Rebord a la televisión de aire generó una ola de especulaciones en América TV. Entre ellas, se instaló la idea de que una de las figuras del canal podría perder su espacio en la grilla, ya que el nuevo ciclo del humorista ocuparía un horario clave de los domingos por la noche.

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El horario en el centro de la polémica

Rebord debutaría el mes que viene con un programa semanal los domingos por la noche, con actualidad, humor, entrevista, show, monólogo y tribuna. Ese horario es el mismo en el que hoy se emite Mauro Szeta Presenta, el ciclo del periodista especializado en casos policiales, que sale los domingos a las 22.

Mauro Szeta tendrá que cambiar de horario.

La especulación

Frente a esa coincidencia, empezó a circular la versión de que el programa de Szeta podría ser levantado para dar lugar al desembarco de Rebord. La hipótesis se apoyaba en que ambos competirían por la misma franja, aunque nadie desde el canal había confirmado nada.

Fue Ángel de Brito quien salió a bajarle el tono a la versión en Bondi Live. "Mauro es una estrella de América contratada, lo re bancan a full. Va a haber novedades muy pronto, ya las anunciaremos o la anunciará él, pero su programa sigue", aseguró. Y agregó una pista sobre cómo se podrían repartir los espacios: "Por ahí va después, tampoco va a durar cinco horas el programa de Rebord".

Un vínculo que ya estaría roto

El conductor también se refirió a otro frente de Szeta en el canal. Según dijo, el periodista "se lleva mal con Lapegüe" y "se va a ir de ahí a fin de año", en alusión a su participación en Lape Club Social. Y recordó una promesa pendiente: "El programa que le prometieron a Mauro nunca llegó".

Qué se sabe de Rebord en América

Por ahora, la llegada de Rebord figura en condicional y se conoce a través de De Brito, sin confirmación oficial del canal. El conductor sugirió además que un conductor de América había querido hacer un programa similar y se lo habían negado, lo que disparó otras especulaciones en redes. Mientras tanto, las "novedades muy pronto" que anticipó sobre Szeta mantienen en suspenso cómo será el reordenamiento de los domingos en la pantalla del canal.