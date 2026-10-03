Conmoción por la separación de dos figuras de América: "Ella le fue infiel"

Lourdes Sánchez y Pablo "El Chato" Prada ya no son pareja, estuvieron 16 años juntos, se conocieron en la televisión y tienen un hijo, Valentín. Ahora la bailarina y el productor se separaron, y crecen las versiones que señalan a una tercera persona como la causa del final.

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La noticia salió en LAM, cuando Ángel de Brito contó los detalles de la crisis. Según publicó revista Caras, el conductor habló en persona con Prada antes de dar a conocer la información. Dijo que una supuesta infidelidad habría terminado de romper una relación que ya venía mal.

Chato Prada y Lourdes Sánchez ya no están más juntos.

Un almuerzo y un Chato abatido

De Brito es amigo del productor desde hace más de veinte años, contó que almorzaron juntos y que lo vio muy afectado. También explicó que la vida familiar había cambiado en el último tiempo: Lourdes pasa gran parte de la semana en Corrientes por trabajo, mientras que Prada sigue en Buenos Aires.

La pareja ya había tenido otros momentos difíciles, se conocieron en la época de oro del Bailando por un sueño y con los años se afianzaron. Llegaron a anunciar un compromiso, pero nunca se casaron. Varias veces circularon rumores de separación, y los dos siempre los desmintieron.

El nombre que apareció en LAM

Esta vez, en cambio, la versión vino con un nombre propio. De Brito afirmó que Lourdes estaría desde hace algunos meses en una relación con otro hombre y que Prada se habría enterado. Según el periodista, se trata de Fran Liotta, un joven de 27 años de Corrientes, la provincia donde la bailarina trabaja buena parte del tiempo.

Lourdes no confirmó esa versión ni habló de una posible infidelidad. Cuando se conoció la noticia, la bailarina le mandó un mensaje a De Brito, que el conductor leyó al aire, en él explicó que la relación se venía desgastando desde hacía años.

"No estoy triste, solo estoy triste por mi hijo, por Valen", escribió. Y contó cómo se vivía puertas adentro: "Nosotros hace años estamos tratando de remontarla, lo intenté, pero se apagó el amor hace tiempo. Vivía una agonía".

Con esas palabras, Lourdes dejó claro que, para ella, la separación no se explica por algo que pasó en las últimas semanas, sino por un deterioro lento. Mientras siguen apareciendo versiones sobre qué terminó de provocar la ruptura, ella aseguró que su prioridad es Valentín.