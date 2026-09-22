Lo confirmó el canal: vuelve una histórica novela a las tardes de Telefe

Telefe anunció el regreso de la novela turca más aclamada por el publico argentino, Doctor Milagro. La conmovedora historia del Doctor Alí generó un fuerte vinculo con los televidentes y desde el canal anunciaron que a partir del lunes 28 de septiembre, Doctor Milagro volverá a las pantallas a partir de las 17:15 horas.

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Asimismo, la grilla propone que la otra novela turca, Bahar, sea emitida antes del Doctor Alí, mientras que Historias de Corazón con Avenida Brasil se mantendría posteriormente, pero con un nuevo horario. Por su parte, desde la emisora expresaron: "Vuelve a Telefe una historia conmovedora. Suceso en el mundo entero. Sus limitaciones no fueron una barrera para cumplir sus sueños".

Finalmente, compartieron junto a los momentos más destacados de la novela que causó emoción en sus seguidores: "A veces ser diferente puede marcar la diferencia. Preparate para emocionarte y sorprenderte. Doctor Milagro. Muy pronto por Telefe".

La conmovedora historia del Doctor Alí

La trama del Doctor Milagro sigue la conmovedora historia de Alí Vefa, un brillante graduado de medicina que tiene trastorno del espectro autista y síndrome de Savant. Tras pasar su infancia en orfanatos debido al rechazo de su padre, Alí logra ingresar como residente en el departamento de cirugía pediátrica del prestigioso Hospital Berhayat de Estambul. A pesar de poseer una memoria fotográfica excepcional debe enfrentarse cotidianamente a los prejuicios de sus propios colegas y a la desconfianza de los pacientes debido a sus dificultades para la comunicación social.

La serie es una adaptación oficial del aclamado drama surcoreano Good Doctor estrenado en 2013. Fue desarrollada conjuntamente por las compañías productoras MF Yapım y Medyapım, y emitida originalmente en Turquía a través de la cadena FOX Turkey. Las filmaciones se llevaron a cabo principalmente en locaciones reales de un hospital privado ubicado en la ciudad de Estambul, lo que aportó un alto nivel de realismo visual a las intensas escenas médicas de la tira.