Mariana Fabbiani atraviesa un momento familiar delicado luego de la operación cerebral a la que fue sometido su marido, Mariano Chihade. En medio de su recuperación, se conoció qué ocurrirá con la presencia de la conductora al frente de DDM, el programa que conduce en América TV.

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La información fue dada a conocer por Ángel de Brito durante su programa Ángel Responde, que realiza para el streaming Bondi. El periodista confirmó que Chihade fue operado exitosamente, tal como había informado el parte médico del Instituto Fleni, sede Belgrano, y detalló cómo continuará su recuperación.

"Mariano Chihade se encuentra siendo acompañado por Mariana Fabbiani y pasará a terapia intensiva para seguir con su recuperación de la cirugía", explicó el conductor de LAM. Además, De Brito anticipó que Fabbiani permanecerá alejada de la pantalla durante el período de recuperación de su marido. "No volverá a DDM hasta que su marido se recupere”, afirmó.

Se confirmó la decisión que tomó Mariana Fabbiani tras la operación de su esposo.

El mensaje de Mariana Fabbiani por la salud de su marido

Antes de la operación, Fabbiani había utilizado sus redes sociales para agradecer las muestras de afecto que recibió junto con su familia tras conocerse la internación de Chihade. "Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento", escribió la conductora en sus historias de Instagram.

Luego, Fabbiani pidió a quienes la acompañaron en este momento que mantuvieran presente a su marido: "Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará", expresó.