Confirmaron la contundente decisión que tomó Fabián Gianola tras el accidente: "El tema"

Fabián Gianola sufrió un accidente de tránsito cuando cruzaba la calle por la senda peatonal en el barrio porteño de Saavedra. El actor fue embestido por un auto que dobló y lo levantó por el aire, lo que le provocó una fractura en uno de sus brazos.

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Florencia Elizabeth, pareja del actor desde hace cinco años, compartió dos historias en Instagram para informar sobre su estado de salud y agradecer los mensajes de preocupación que recibió tras el accidente. "Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal", escribió la bailarina. Luego, al referirse a las consecuencias del impacto, expresó: "Dentro de todo la sacamos barata".

En la misma publicación, confirmó que Gianola sufrió una fractura y que deberá pasar por el quirófano. "Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan", detalló.

Además, la pareja del actor señaló que el caso ya está en manos de sus abogados para evaluar los pasos legales correspondientes. "El tema ya está en manos legales", afirmó.

Confirmaron la contundente decisión que tomó Fabián Gianola tras el accidente.

El agradecimiento por los saludos

Por último, agradeció a quienes se comunicaron con ellos y resumió cuál será la prioridad tras el episodio. "Ahora toca recuperarse", sentenció Florencia Elizabeth.