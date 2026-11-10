La confesión de Georgina Barbarossa sobre el Papa León XIV que sorprendió a todos: “Como un caballo”

Georgina Barbarossa se refirió a uno de los momentos más emotivos que presenció durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Abel Pintos protagonizó uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina. Este lunes 9 de noviembre, el cantante se presentó en el Pequeño Cottolengo Don Orione. Tras este episodio, la conductora Georgina Barbarossa compartió su profunda emoción durante la ceremonia.

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El Sumo Pontífice compartió un encuentro con residentes, trabajadores, familiares y voluntarios de la institución. Fue recibido por el obispo de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones, y por el director del centro, hermano Jorge David Silanes. El Pontífice destacó la tarea de la institución y definió al Cottolengo como una comunidad fraterna en la que se expresa el amor de Dios.

En ese marco, la conductora de A La Barbarossa (Telefe), señaló: “Yo sabes cuándo me empecé a conmover también que lloré como un caballo, fue cuando lo vi a Abel Pintos cantándole al papa, además la carita de Abel, el amor con el que le cantaba al papá, y además el legado, la enseñanza del papa porque el primer lugar al que él va es el Cottolengo de Don Orione”.

La institución de Claypole que visitó el papa León XIV

El Cottolengo Don Orione es una institución católica dedicada a brindar hogar, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad. Está ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, en un predio de aproximadamente 50 hectáreas. Actualmente viven alrededor de 415 personas, muchas de ellas con discapacidad intelectual, que reciben asistencia y apoyo de acuerdo con sus necesidades.

La obra fue impulsada por san Luis Orione, sacerdote italiano y fundador de la Obra de la Divina Providencia. El 28 de abril de 1935 colocó la piedra fundamental del establecimiento y la inauguración oficial se realizó el 21 de mayo de 1936. Su nombre homenajea a san José Benito Cottolengo, quien había creado en Turín, Italia, una casa de caridad para personas enfermas y vulnerables.