El desgarrador mensaje de Georgina Barbarossa a 25 años del asesinato del Vasco Lecuna: "Todos los días"

Georgina Barbarossa conmovió a sus seguidores con una emotiva publicación sobre su esposo, El Vaso Lecuna, a 25 años de su brutal asesinato.

Miguel Ángel "El Vasco" Lecuna, esposo de Georgina Barbarossa, fue asesinado el 2 de noviembre de 2001 en Palermo, durante un violento asalto. A 25 años de su fallecimiento, la actriz y conductora compartió unas sentidas palabras para recordar su pérdida.

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A través de su cuenta personal de Instagram, Barbarossa expresó con tristeza: “25 años. Parece ayer, parece un siglo. 25 años Vasquito. Te extrañamos todos los días, pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos. Gracias por Tomas y Juan. Por Lucrecia”.

Miguel Ángel "El Vasco" Lecuna fue asesinado el 2 de noviembre de 2001 en Palermo.

Finalmente, concluyó el mensaje que acompaña una imagen de archivo: “Somos abuelos. Lucas, Mora, Julia. Seguro están con Belcha cuidando también a Ana Inés y Nachito. Seguí apareciendo en sueños y señales. Hasta que nos volvamos a encontrar”.

El atroz asesinato de El Vasco Lecuna

Miguel Ángel “El Vasco” Lecuna, empresario y esposo de Georgina Barbarossa, fue asesinado el 2 de noviembre de 2001 durante un intento de robo en el barrio de Palermo. Ese día viajaba en un taxi cuando un grupo de delincuentes interceptó el vehículo y lo asaltó. Según la reconstrucción presentada durante el juicio, Lecuna se resistió y recibió varias puñaladas.

Tras el crimen, fue trasladado de urgencia al Hospital Rivadavia, pero murió como consecuencia de las heridas. El episodio ocurrió, además, el día en que sus hijos mellizos, Juan y Tomás, cumplían años. La investigación permitió identificar a cinco hombres que participaron en el hecho con distintos roles. En marzo de 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 condenó a Oscar Barros, señalado como autor material del homicidio, a 21 años de prisión.

El caso tuvo un profundo impacto en la vida de Georgina Barbarossa, quien quedó al cuidado de sus hijos y debió atravesar públicamente el duelo. En 2016, la conductora volvió a manifestar su indignación cuando se conoció que Barros había recuperado la libertad después de cumplir 14 años de su condena por buena conducta.