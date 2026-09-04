Claudia Villafañe reveló cómo hacía Maradona para irse de "trampa" en el auto: "Lo empujaba"

Claudia Villafañe volvió a sorprender con una de sus históricas anécdotas junto a Diego Maradona. En su paso por La cocina rebelde (El Trece), la empresaria reveló cómo hacía el Diez para escaparse a bailar sin que ella se diera cuenta, en una charla que descolocó a Jimena Monteverde y a todo el equipo del ciclo.

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Todo comenzó cuando Coco Carreño le preguntó a Villafañe dónde solía salir a bailar cuando era joven. "Me puse de novia muy chica, a los 15 años. Entonces, en ese momento, mis amigas iban a bailar y yo después ya iba con Diego", respondió la empresaria, marcando el inicio del relato. La relación entre ambos había comenzado en la adolescencia, cuando todavía vivían en Villa Fiorito y ni siquiera imaginaban la magnitud que alcanzaría la carrera del futbolista en los años siguientes.

La picardía de Maradona

Villafañe contó que, mientras tanto, Maradona solía frecuentar los boliches por su cuenta. "Las chicas eran medio jodidas, eh", recordó entre risas. Fue en ese momento cuando reveló la estrategia que utilizaba el futbolista para salir de "trampa" sin despertar sospechas: "Él se había comprado un auto y lo empujaba hasta la esquina cuando pasaba un colectivo para que yo no sintiera el sonido del arranque".

La picardía no terminaba ahí. Diego calculaba el ruido del motor con la precisión de quien no quería ser descubierto, aprovechando el paso de los colectivos para camuflar el arranque del vehículo y salir sin levantar sospechas en la casa. La anécdota generó risas entre los presentes, que no podían creer el nivel de detalle con el que el futbolista planificaba sus escapadas nocturnas para no despertar a nadie en el vecindario.

Cómo lo descubrió

Por último, Claudia relató el episodio que terminó delatando al Diez. "A la mañana, cuando iba al colegio, pasaba a saludarlo y me atendió Don Diego, re enojado, y me retó: '¿A vos te parece a las horas que vinieron anoche?'. Y yo me quedé quieta y le dije: 'Don Diego, yo no salí anoche'", contó, en referencia al padre de Maradona, quien terminó revelando sin querer las salidas nocturnas de su hijo.

La anécdota, ambientada en la adolescencia de la pareja, ilustra los primeros años del vínculo entre Villafañe y Maradona, que con el tiempo se convertiría en matrimonio, en una de las historias más mediáticas del país y en una fuente inagotable de recuerdos que la empresaria continúa compartiendo en distintos programas de televisión.