El drama español "Alcarràs", de la cineasta Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en Berlín

La película dramática española "Alcarràs", de Carla Simón, fue premiada hoy con el Oso de Oro, la máxima distinción del Festival Internacional de Cine de Berlín, con una historia centrada en una familia rural catalana que lucha por adaptarse a una realidad que pone en jaque sus actividades agrícolas tradicionales.

Las competencias de la 72da. edición de la reconocida Berlinale finalizó hoy de manera oficial, aunque el público podrá ir a las salas a disfrutar de un catálogo que contó con 8 películas argentinas en uno de los festivales más prestigiosos del mundo.

Por su parte, "The Novelist's Film", del surcoreano Hong Sang-soo, recibió el Oso de Plata y principal lauro del jurado que en esta ocasión fue encabezado por el realizador estadounidense de origen indio M. Night Shyamalan.

El Premio del Jurado fue para "Robe of Gem", ópera prima de la boliviana Natalia López Gallardo que resultó de una coproducción entre México, Estados Unidos y Argentina, que se lleva así un reconocimiento parcial en el circuito, al que llegó con nueve títulos que no formaron parte de las secciones oficiales.

En tanto, la cineasta francesa Claire Denis ("Fire", con Juliette Binoche) consiguió el Oso de Plata a mejor dirección, mientras que la actriz alemana Meltem Kaptan obtuvo el lauro a mejor interpretación por su papel en el drama "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush", de Andreas Dresen; y su colega indonesia Laura Basuki el de mejor interpretación de reparto por "Before, Now and Then (Nana)", de Kamila Andini.

La lista de premiados de la competencia oficial de Berlinale se completa con otro reconocimiento para la cinta de Andreas Dresen a mejor guion -para Laila Stieler-, junto al Oso de Plata a la contribución artística destacada para "Everything Will Be Ok", del realizador camboyano Rithy Panh, y una Mención especial para "A Piece of Sky", el segundo largometraje del suizo Michael Koch.

La presencia nacional en el festival tuvo su paso en secciones como la Competencia Encounters (con "A Little Love Package", de Gastón Solnicki), Berlinale Especial (con "Terminal Norte", el corto de Lucrecia Martel) y Forum (con los documentales "Camuflaje", de Jonathan Perel, y "La edad media" de Alejo Moguillansky, Luciana Acuña).

Argentina también estuvo presente en las secciones Generation 14Plus (con "Sublime", ópera prima de Mariano Biasin); Generation KPlus (con el corto "Un aprendiz invisible" de Emilia Herbst), Berlinale Series (con "Iosi, el espía arrepentido" de Daniel Burman y Sebastián Borensztein encabezada por Natalia Oreiro); Talent Project Market ("La tierra prometida" de Emiliano Torres) y en Berlinale Co-production Market ("Las Corrientes" de Milagros Mumenthaler).

La siguiente es la lista de los galardones oficiales:

Oso de Oro a la mejor película: “Alcarràs”, de Carla Simón (España, Italia)

Oso de Plata - Gran Premio del Jurado: "The Novelist's Film", de Hong Sang-soo (Corea del Sur)

Oso de Plata - Premio del Jurado: "Robe of Gem", de Natalia López Gallardo (México, Argentina, Estados Unidos)

Oso de Plata a la mejor dirección: Claire Denis, por "Fire" (Francia)

Oso de Plata a la mejor interpretación: Meltem Kaptan, por "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" (Alemania, Francia)

Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto: Laura Basuki, por "Before, Now and Then (Nana)" (Indonesia)

Oso de Plata a mejor guion: "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush", para Laila Stieler (Alemania, Francia)

Oso de Plata a la contribución artística destacada: "Everything Will Be Ok", de Rithy Panh (Francia, Camboya)

