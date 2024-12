Victoria de los comedores populares: Capital Humano cedió y repartirá alimentos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello

Después de meses de presión y múltiples fallos judiciales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) informó que el Ministerio de Capital Humano acatará la última orden de la Justicia e incorporará a los 66 comedores de la organización "El Amanecer de los Cartoneros" al Programa Alimentar y los incluirá en el reparto de alimentos.

El Gobierno tenía plazo hasta este lunes para incorporar a estos comedores al programa, tal como había resuelto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 la semana pasada. Ahora, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del ministerio que comanda Sandra Pettovello, hizo lugar al fallo de la Justicia.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, señaló: "Esta victoria es solo el comienzo de una batalla que seguiremos dando los movimientos populares para combatir el hambre y continuar fortaleciendo la organización comunitaria, única barrera hoy existente contra el avance del narcotráfico y el crimen organizado en los barrios populares".

Por su parte, la UTEP festejó en sus redes sociales el triunfo judicial. "¡Se la ganamos! Gracias a la organización y a la lucha popular, Pettovello tendrá que repartir alimentos. El Ministerio de Capital Humano deberá incorporar nuestros primeros 66 comedores comunitarios al programa alimentario por orden del último fallo judicial", señaló.

Para Grabois, la resolución es "una gota de justicia en un mar de crueldad"

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) y referente de la UTEP, Juan Grabois, expresó en su cuenta de X: "Un año para cumplir con esto. Hasta que la amenazaron con desobediencia y multa, Pettovello incumplió sus deberes de funcionaria. Ya que nada es gratis, esto no le va a salir gratis", sostuvo.

"Una pequeña victoria, una gota de justicia en un mar de crueldad, pero dijo una mujer santa: 'A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota' (Madre Teresa de Calcuta)", agregó el dirigente del frente Patria Grande.

El sábado pasado, Grabois había dicho por el mismo medio, ante el inminente vencimiento del plazo: "La justicia tarda pero llega. Se van cayendo las caretas. Va a quedar demostrado quien decía la verdad y quién mentía. Lo más importante: se irá regularizando el flujo de alimentos a los comedores infantiles. Este leading case abre la puerta de otras presentaciones. Sin plata y sin miedo, le ganamos al Goliat de los billonarios".