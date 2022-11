"Un mundo extraño": llega a los cines un ambicioso viaje de aventuras para toda la familia

Hazañas inesperadas, aprendizajes generacionales e imágenes repletas de color y detalles habitan "Un mundo extraño", la nueva cinta animada de Disney centrada en una familia que deberá aprender a trabajar en conjunto y a confiar en sí misma durante una peligrosa y desafiante travesía a través de una tierra inexplorada, y que podrá verse a partir de este jueves en salas locales.

"Crecí con 'Star Wars' e 'Indiana Jones', y son películas que se reflejaban en cómo jugabas haciendo de esos personajes con tus amigos. No hay nada más gratificante que eso, y me encanta creer que esta historia podría despertar ese tipo de imaginación en los espectadores", aseguró en diálogo con Télam el realizador del filme, el ganador del Oscar Don Hall, conocido por haber codirigido otros títulos de la casa del ratón Mickey como "Grandes héroes" (2014) y "Raya y el último dragón" (2021).

Es que la película número 61 de los estudios Disney Animation busca volver a ese espíritu tradicional de las narrativas de acción y aventura que tanto éxito cosecharon durante décadas en el catálogo de la marca, desde "Peter Pan" (1953) y "Bernardo y Bianca" (1977) hasta "El planeta del tesoro" (2002), siempre eficientes en su gancho para toda la familia, esta vez con una esperada actualización en términos de diversidad sexual y racial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con esa intención, "Un mundo extraño" sigue a la familia Clade, integrada por Searcher (Jake Gyllenhaal), su esposa, la intrépida piloto Meridian (Gabrielle Union); y Ethan (Jaboukie Young-White), su curioso hijo adolescente; que se dedican al cultivo de una singular planta cuyos frutos permiten generar la energía suficiente para mantener en funcionamiento a Avalonia, el pueblo donde viven.

Pero todo cambia en su apacible día a día cuando la líder del lugar, Callisto Mal (Lucy Liu), llega a su granja en busca de ayuda: en distintas partes del territorio, las preciadas cosechas están dando señales de que un virus las está afectando, por lo que le pide a Searcher que forme parte de una expedición para encontrar la -literal- raíz del problema para encontrar una salvación.

De por sí preocupado, el protagonista se suma al equipo, aunque no esperaba contar con la compañía de su familia y menos todavía encontrar, en medio de ese mundo extraño al que llegan, a su propio padre, el legendario explorador Jaeger Clade (Dennis Quaid), perdido años atrás durante uno de sus viajes.

Como resultado, todos tendrán que comprender y redescubrir lo que significa apoyarse los unos en los otros para sobrevivir en ese increíble hábitat poblado por criaturas de todo tipo, forma y comportamientos posibles.

De cara a su lanzamiento, esta agencia conversó con su director junto al guionista Qui Nguyen -quienes ya habían colaborado en "Raya y el último dragón" ocupando esos mismos roles- sobre esta ambiciosa producción.

Télam: ¿Cómo desarrollaron esta historia?

Qui Nguyen: Yo me involucré como un año después de que Don hubiera empezado a trabajar en la idea, y mi primera introducción fue cuando entré a una tremenda habitación donde había colgadas un montón de tapas increíbles de revistas pulp, que fueron la señal inmediata de cómo queríamos hacer esta película. Tomamos esas historias sobre exploradores que encuentran mundos no descubiertos y llenos de monstruos para mezclarlo con el tono de (la comedia familiar de 1983) "Vacaciones". Ese fue nuestro motor humorístico y de aventura.

T: Y en el plano visual, ¿de qué manera construyeron estos escenarios tan detallistas?

Don Hall: Bueno, somos muy afortunados de trabajar en un lugar que tiene a los mejores artistas del mundo, así que para mí se trató de crear la oportunidad para que pudieran traer lo más imaginativo que pudieran pensar. No tenía una idea prescripta de cómo iba a ser este mundo, todo lo que tenía era fe en que íbamos a hacer algo que no hubiéramos visto nunca antes. Sí había ciertas restricciones en términos de color, queríamos paletas bien diferentes entre Avalonia y el mundo extraño, y eso implicó restringir el uso de azules, verdes, marrones, tonos tierra, lo que sea que pudiera reflejar nuestro propio mundo en el mundo extraño. Así que hubo algunas condiciones, pero a partir de ahí, fue dejar que la imaginación de todos corriera libremente.

T: ¿Cómo es el proceso de crear una propuesta que apunte tanto al público infantil como al adulto?

QN: Es difícil. Simplemente difícil (risas). No, pero en serio, no es fácil el desafío. Cuando llegué por primera vez a Disney me dijeron que uno de los placeres de sumarme era que iba a poder crear cosas que duraran para siempre, para las futuras generaciones, así que, ¿qué es lo que uno quiere contar? Obviamente hay una presión detrás de eso, pero a veces uno se olvida que está rodeado por 450 artistas que tienen parte en esa producción, así que también es fácil, porque trabajás con los mejores. Aprendés algo nuevo y te inspirás todos los días, y es un desafío, pero un desafío divertido que siempre disfruto enfrentar.

T: Este es uno de los títulos que Disney estrena ya en camino a su centenario. ¿Cómo pensás que dialoga la película con ese hito para la compañía?

DH: Esto es lo que siempre quise hacer, así que tanto su historia como su legado son algo muy importante para mí. Estudié esto toda mi vida, e idolatro a los artistas de Disney que me precedieron tanto como la gente lo hace con Miguel Ángel o Da Vinci, no hay diferencia para mí. Así que eso es algo que siempre tuve en la cabeza, que mis películas estén en el mismo estante que "Pinocho", "Dumbo" o "La dama y el vagabundo". Como dijo Qui, eso lleva presión, pero yo no lo tomo así, para mí es algo aspiracional. Querés que tu película sea lo suficientemente digna para ocupar ese lugar, y creo que con "Un mundo extraño" lo conseguimos. Estoy muy orgulloso de la película y creo que refleja bien este legado de 100 años.

Con información de Télam