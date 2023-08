"Duna: Parte 2" retrasa su fecha de estreno para marzo de 2024

"Duna: Parte 2", filme de ciencia ficción de Denis Villeneuve que dará continuidad y cerrará su adaptación cinematográfica de la novela homónima de Frank Herbert publicada en 1965, pospondrá su estreno previsto originalmente para noviembre de este año al 15 de marzo del año que viene, en el marco de las huelgas simultáneas que llevan adelante los sindicatos de Actores y de Guionistas de Estados Unidos.

Según informó el sitio especializado Indie Wire, la decisión tomada por el conglomerado propietario del filme, Warner Bros. Discovery, también se replicó en otros títulos que sus estudios tenían en agenda, como "Godzilla x Kong: The New Empire" y la película animada "The Lord of the Rings: The War of Rohirrim".

La segunda entrega de "Duna", cuya primera parte estrenó en 2021 y se alzó como la cinta más galardonada en los premios Oscar de ese año gracias a su impresionante despliegue técnico, ya había sufrido un cambio de fecha de lanzamiento en junio pasado, cuando se resolvió demorar un mes su desembarco en las salas, pensado desde un principio para octubre próximo.

De esta manera, "Duna: Parte 2" quedará afuera de la carrera en los lauros que la Academia de Hollywood entregará el 10 de marzo de 2024, aunque la producción apuesta por el lugar que tendrá en las vísperas de la temporada de tanques del verano estadounidense, como han hecho en ocasiones anteriores otros filmes como "Los juegos del hambre" (2012) y "Batman v. Superman. El origen de la justicia" (2016).

La historia, situada en un futuro lejano, sigue al duque Leto Atreides (Oscar Isaac) y a su hijo, Paul (Timothée Chalamet), quienes viajan al planeta Arrakis para administrar la producción de una valiosa droga conocida como "la especia", que extiende la vida humana y otorga poderes mentales sobrehumanos.

Sin embargo, una peligrosa traición por parte de sus enemigos lleva a Paul y a su madre, Lady Jessica (Rebecca Ferguson), a refugiarse con los fremen, una tribu de Arrakis que habita en el desierto profundo, con quienes intentarán tomar venganza de su padre y devolverle a los nativos el control sobre la codiciada sustancia.

La segunda parte se adentrará en aquella incorporación del joven protagonista en las costumbres y cultura de los fremen y también en el trasfondo político y de poder que se suceden en otras órbitas, y ampliará su elenco -que ya contaba con otras figuras como Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Dave Bautista y Stellan Skarsgard- con la participación de Florence Pugh, Austin Butler y Christopher Walken, que encarnará a Shaddam IV, el emperador de todo el universo de la narrativa.

Con semejante marquesina de nombres, resultaba esperable que la fecha de estreno se pospusiera para asegurarse de que, previendo el término de la huelga de las y los intérpretes para ese momento, todo el reparto pueda participar de la promoción de la película, que tiene un presupuesto de 125 millones de dólares y que fue rodada en f-ormato IMAX con la determinación de darle un estreno exclusivo en salas de cine y no de manera híbrida, como ocurrió con su antecesora.

En la última edición de la CinemaCon en abril de este año, Villeneuve adelantó que "Duna: Parte 2" va a expandir las bases que sentó en el primer filme, y prometió que la secuela va a tener "mucha más acción" y que se va a tratar de "una película de guerra épica, con mayor volumen".

