China Ansa: edad, quién es la pareja y cuántos hijos tiene la periodista

China Ansa construyó una trayectoria periodística en televisión y también desarrolló su carrera en medios digitales.

China Ansa es una de las periodistas que ganó reconocimiento por su trabajo en televisión y por su presencia en medios digitales. Su vida personal también despertó interés, especialmente desde que comenzó su relación con Diego Mendoza. La pareja atravesó una historia a distancia que terminó con una familia formada y nuevos proyectos.

{{{htmlAmp}}}

China Ansa: cuántos años tiene la periodista

China Ansa nació el 14 de septiembre de 1990 y tiene 36 años. Su carrera periodística se desarrolló principalmente en televisión, donde construyó una trayectoria vinculada a la información y al entretenimiento.

Fue durante la pandemia de coronavirus cuando su vida personal comenzó a tomar un nuevo rumbo. En aquel momento, la periodista se encontraba trabajando en Buenos Aires, mientras que Diego Mendoza estaba en España por su actividad profesional.

La distancia, sin embargo, no impidió que ambos iniciaran una relación. El primer acercamiento se produjo gracias a un amigo en común, que advirtió el interés del exfutbolista por la periodista.

China Ansa y Diego Mendoza: cómo comenzó la relación

La periodista y Diego Mendoza comenzaron su relación a distancia durante la pandemia y mantuvieron durante meses un vínculo virtual.

El vínculo entre China Ansa y Diego Mendoza comenzó de manera virtual. Durante casi seis meses no tuvieron encuentros presenciales, pero mantuvieron conversaciones frecuentes mediante videollamadas y fueron construyendo una relación afectiva a pesar de la distancia.

Cuando el amigo en común le contó a Ansa que Mendoza estaba interesado en conocerla y que vivía en Ibiza, la periodista respondió con humor: “¿Para qué me ofrecés mercadería que no puedo consumir?”. La frase marcó el tono distendido de los primeros intercambios.

Con el tiempo, las conversaciones se hicieron cada vez más frecuentes y la relación avanzó hasta concretar el esperado encuentro presencial. A partir de entonces, ambos consolidaron su pareja y decidieron comenzar una vida en común.

Cuántos hijos tienen China Ansa y Diego Mendoza

La relación entre China Ansa y Diego Mendoza se consolidó con la llegada de sus dos hijos. La primera fue India, nacida en 2023, quien se convirtió en la primera hija de la pareja.

El nacimiento de la niña marcó una nueva etapa para ambos, que ya habían decidido instalarse juntos en zona norte. La familia volvió a crecer dos años después con la llegada de Rafael Mendoza.

El segundo hijo nació el 21 de octubre de 2025 al mediodía. Según contó la periodista, el pequeño es un bebé tranquilo y dormilón, con una personalidad diferente a la de su hermana durante sus primeros meses de vida.

Ansa suele referirse a Rafael, a quien llaman “Rafi”, como una presencia que llevó tranquilidad a la dinámica familiar. Así, la pareja pasó de una relación que comenzó a distancia a formar una familia con dos hijos.

China Ansa y Diego Mendoza son padres de India y Rafael, sus dos hijos en común.

El casamiento de China Ansa y Diego Mendoza

Además de sus hijos, China Ansa y Diego Mendoza tienen otro proyecto en común: casarse. La propuesta llegó en septiembre, durante el cumpleaños de la periodista y en un contexto íntimo dentro de su hogar.

El pedido de matrimonio se produjo después de varios años de relación y de haber atravesado importantes cambios juntos, desde la convivencia hasta la llegada de India y Rafael.

La historia comenzó con conversaciones virtuales durante la pandemia, continuó con un encuentro presencial después de varios meses y terminó convirtiéndose en un proyecto familiar. Actualmente, la periodista y el exfutbolista comparten la crianza de sus dos hijos y preparan una nueva etapa de su relación.