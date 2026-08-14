El Chavo Fucks destrozó a Caputo en vivo y confirmó lo que muchos pensaban: "Es"

El Chavo Fucks destrozó a Caputo en vivo y confirmó lo que muchos pensaban.

Pablo Duggan, Diego "Chavo" Fucks y Marcela Feudale cuestionaron en C5N las tasas de interés aplicadas por entidades no bancarias en préstamos y créditos. Los periodistas pusieron el foco en las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante el debate, Pablo Duggan se refirió a las declaraciones del funcionario sobre las tasas de interés y consideró que, al menos, había reconocido que una tasa del 700% resultaba abusiva. "Por lo menos dijo que 700 era abusivo", señaló Duggan.

Sin embargo, el periodista cuestionó el modo en que el ministro abordó la situación y deslizó una crítica sobre el supuesto beneficio económico que implican esos niveles de interés. "Porque, te digo, en el fondo, él debe pensar ‘qué buen negocio, ¿cómo no lo estoy haciendo yo?’", ironizó.

El Chavo Fucks destrozó a Caputo en vivo y confirmó lo que muchos pensaban.

Fucks apuntó contra el ministro de Economía

Chavo Fucks cuestionó particularmente la posición adoptada por el ministro y consideró que no puede analizar el problema como si se tratara de un observador externo. "El tema es que opina como si fuera un observador", afirmó y agregó: "Es el ministro de Economía, es una locura. Dice ‘qué barbaridad’, eso lo puedo decir que estoy acá sentado", sostuvo Fucks.

Por su parte, Marcela Feudale agregó: "Lo ocasionó él aparte, su política lo ocasionó".