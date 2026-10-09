Chau Diego Leuco: Telefe cambió el conductor de La Peña de Morfi y debuta este domingo

Diego Leuco no estará este domingo en La Peña de Morfi. el periodista, que comparte la conducción del clásico dominical de Telefe con Carina Zampini, cederá su lugar en la próxima emisión, y el canal ya definió quién ocupará su silla. El texto oficial no explica el motivo de su ausencia, y el reemplazo está presentado como una participación especial, no como un cambio definitivo.

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Una figura conocida en lugar de Leuco

La cita será el domingo 11 de octubre, a las 13:30. Zampini seguirá al frente del ciclo y tendrá a su lado a un invitado de peso para cubrir el lugar de Leuco: Alejandro “Marley” Wiebe, uno de los conductores más reconocidos de la pantalla de Telefe.

Marley reemplazará temporalmente a Diego Leuco.

Con esta dupla, el programa recibirá a varios artistas en una tarde que promete música, humor y charlas.

Cuarteto, rock, folclore y cumbia

El estudio tendrá una grilla musical variada, el cuarteto llegará con Luck Ra, que hoy también participa de MasterChef Celebrity y se presentará con un show a pura energía.

El rock estará a cargo de Los Tipitos, que repasarán sus canciones más conocidas. El folclore tendrá su espacio con Los Fronterizos, el histórico conjunto salteño que nació en 1953.

La cuota urbana la aportará Roze, el dúo argentino de cumbia y música urbana formado por Rocco Canataro, conocido como “Rocco Gang”, y Ezequiel Gutiérrez, apodado “Treze YT”. Ambos cantarán en vivo.

Las secciones de siempre

Más allá del cambio en la conducción, el programa mantendrá los segmentos que lo hicieron un clásico de los domingos. Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro volverán a la cocina con nuevas recetas.

El humor seguirá en manos de Pichu Straneo, Pachu y Nazareno Mottola. El deporte tendrá su lugar en “Lo del Turco”, el espacio de Claudio “Turco” Husaín.

Un ciclo consolidado

La Peña de Morfi es una coproducción de Telefe y Corner Contenidos. Se consolidó como uno de los programas preferidos de los domingos gracias a una fórmula que combina actuaciones en vivo con entrevistas, encuentros y momentos de distensión.

Con Marley como compañero de Zampini, la emisión de este domingo tendrá un condimento distinto. Queda por ver si Leuco vuelve a su lugar en las próximas semanas.