El gesto de Sofi Martínez con Diego Leuco que encendió los rumores de reconciliación: "Mirá como..."

Sofi Martínez y Diego Leuco protagonizaron un momento que llamó la atención de algunos durante la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Los periodistas, que fueron pareja durante dos años y se separaron en 2023, formaron parte de la cobertura de Telefe en una jornada marcada por la emoción, por ser el último encuentro de La Pulga con los colores patrias.

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Mientras conversaban frente a las cámaras, ambos trabajadores de prensa se mostraron distendidos y muy cerca, en medio de diferentes charlas con distintos protagonistas del seleccionado. Sin embargo, hubo un detalle en la actitud de ella que no pasó inadvertido y rápidamente generó comentarios.

Lionel Messi tuvo su despedida de la Selección Argentina este martes 6 de octubre.

¿Qué pasó entre Sofi Martínez y Diego Leuco?

En las imágenes presentadas por Marina Calabró en PrimiciasYa, Sofi aparece mirando en reiteradas ocasiones a su expareja mientras mantienen la conversación. La expresión de la periodista fue interpretada como una señal de cercanía y complicidad, especialmente por la manera en que dirigió su mirada hacia él. “Mirá cómo lo mira. Le mira la boca”, señaló la conductora del ciclo, mientras música romántica puesta por la producción sonaba de fondo.

El episodio se produjo en medio de los rumores que desde hace meses rodean a la expareja, sobre todo desde el ida y vuelta entre ambos en un episodio de La Peña del Morfi (la cual él conduce). En agosto, además, ambos habían protagonizado otro encuentro público durante un evento deportivo, donde compartieron una charla, un abrazo y risas. A eso se sumó posteriormente una llamativa despedida en un aeropuerto, donde fueron vistos juntos y, según trascendió, se habrían despedido con un abrazo y un beso en la boca.

Por ahora, ninguno confirmó que haya una reconciliación. Sin embargo, sus reiterados encuentros y la complicidad que volvieron a mostrar mantienen abierta la incógnita sobre el verdadero estado de su vínculo.