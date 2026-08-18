Carmen Barbieri rompió el silencio tras no aparecer en la serie de Moria: "Hemos tenido..."

Este viernes 14 de agosto tuvo su estreno la serie de Moria Casán, la cual repasa todo tipo de aspectos de su vida: desde los más conocidos y que la catapultaron a la fama, hasta los detalles que pocos conocen sobre la intimidad de la diva. Desde luego, otros grandes referentes de la televisión argentina aparecen personificados en este documental, aunque una ausencia brilló por encima de las demás: la de Carmen Barbieri.

A pesar del vínculo que ambas tuvieron con el correr de los años (desde el cariño mutuo hasta el profundo enojo la una por la otra), se decidió no incluirla, algo de lo cual habló la propia mediática este martes en una nota con Puro Show, donde dejó entrever que no es algo que la moleste y que su relación con La One está en buenos términos.

Moria Casan junto a Carmen Barbieri.

¿Qué dijo Carmen Barbieri sobre la serie de Moria Casán?

En primera medida, aseveró: "La verdad no vi Moria, no vi televisión porque me dediqué a descansar”. Sin embargo, destacó: "No se habla de otra cosa y está perfecto, y además se lo merece Moria, es la más grande. Me contaron que está genial la serie y son todas actrices maravillosas".

Tras mencionar que “bajo el ala de Moria todo crece”, expuso que su relación con Moria es "buena" y, al ser consultada sobre si hay posibilidad de verlas trabajando juntas nuevamente, apuntó: "Yo no tengo ningún problema. No sé por qué me preguntan esto. Hemos tenido encontronazos, sí, pero ya estoy grande, las cosas a las que antes les daba importancia pasaron a no tenerla”.

Remorando aquellas épocas, deslizó: “A mí no me ofendía para nada. Yo le dije cara de Patoruzú a ella, ella me dijo eso. No empecé nunca las peleas. Ella empezaba a tirar bocadillos y yo le contestaba, y yo en ese momento era muy contestadora. Ahora estoy más tranquila”.