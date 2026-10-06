Carlos Maslatón reveló cómo "nació" el modelo de Milei y confirmó lo que todos pensaban: "No"

Carlos Maslatón volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y apuntó directamente contra el programa económico que lleva adelante junto al ministro de Economía, Luis Caputo. El abogado y analista financiero sostuvo que las últimas medidas y anuncios del oficialismo no lograrán revertir la situación económica y comparó el modelo con el aplicado durante la última dictadura por José Alfredo Martínez de Hoz.

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A través de sus redes sociales, Maslatón cuestionó los anuncios vinculados a acuerdos políticos, inversiones y al sistema financiero. Según planteó, ninguna de esas iniciativas permitirá solucionar los problemas económicos que, desde su perspectiva, atraviesa el país desde diciembre de 2023. "No van a arreglar el desastre económico que armaron desde diciembre de 2023", sostuvo.

En ese sentido, enumeró los distintos anuncios que, según su interpretación, no conseguirán modificar el rumbo de la economía. Entre ellos mencionó los acuerdos políticos con gobernadores, los entendimientos entre sectores de la política y empresarios y los anuncios oficiales vinculados con inversiones.

Carlos Maslatón destrozó al presidente Javier Milei.

La comparación con Martínez de Hoz

El punto más duro de la publicación de Maslatón fue su comparación entre la actual política económica y el programa implementado por Martínez de Hoz durante la última dictadura militar. "Este modelo Martínez de Hoz de Caputo y Milei está terminado, nació fundido y solo lleva al país a la ruina", afirmó el analista.