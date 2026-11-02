Cande Tinelli decidió contar toda la verdad sobre la vida privada de su padre: "No doy más"

Durante la última transmisión en vivo del streaming Dale Match, Cande Tinelli sorprendió al revelar detalles sobre la vida amorosa de su padre y conductor del ciclo, Marcelo Tinelli. Asimismo, tuvieron un pase en el que hablaron sobre el casamiento y la separación.

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En ese marco, la modelo señaló: “Siempre quedamos nosotras como las que somos insoportables con las parejas de él, mientras que él queda en lugar de Sai Baba. Es increíble”. Ante este comentario, Tinelli lanzó: “Yo abrazo el casamiento, abrazo la separación, soy un gran abrazador de todas las situaciones amorosas de mis hijas".

Luego, el conductor continuó: "Gracias a Dios tengo hijas que también han abrazado las situaciones mías”. Finalmente, la hija del conductor señaló, con tono irónico, que acompaña cada faceta amorosa de su padre: “Sí, tengo los manguitos rotadores a la miseria, abracé todo, no doy más”.

Cande Tinelli volvió a apostar al amor

Cande Tinelli atraviesa una nueva etapa sentimental junto a Franco Trabucco, un jinete argentino vinculado al mundo de la equitación y las competencias de salto ecuestre. La hija de Marcelo Tinelli confirmó públicamente el romance en febrero de 2026, durante el Día de los Enamorados. La confirmación llegó a través de las redes sociales, Trabucco compartió una fotografía de Cande junto a un lago y ella replicó la publicación con un corazón rojo, un gesto que terminó con las especulaciones sobre su relación.

Esta nueva historia llegó después de la separación de Cande y el músico Coti Sorokin, con quien se había casado en febrero de 2024. La ruptura se produjo durante 2025 y fue seguida por el divorcio. Tras esa etapa, Tinelli había aclarado públicamente que estaba soltera, antes de que se conociera su relación con Trabucco. Con la confirmación en febrero, la cantante hizo visible su nuevo vínculo, aunque ambos mantienen una exposición mediática moderada.