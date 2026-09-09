Cambio total en Gran Hermano: la drástica decisión que tomó Telefe para la final

Gran Hermano se acerca a su recta final y, en medio de la expectativa, surgió un dato que podría cambiar por completo la dinámica de las últimas horas del reality. En una nueva emisión de su programa en Bondi Live, Laura Ubfal dejó un spoiler que no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca la competencia.

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El spoiler de Laura Ubfal

Según explicó la periodista, la producción de Telefe estaría evaluando un cambio drástico respecto a ediciones anteriores. Hasta ahora, la instancia final solía incluir a tres finalistas conviviendo juntos durante algunas horas previas a la definición. Sin embargo, en esta temporada el plan sería otro: dejar a dos finalistas solas en la casa durante 24 horas, apostando a que esa convivencia reducida genere contenido de mayor intensidad de cara al desenlace.

Ubfal no confirmó la información de manera categórica, aunque su forma de referirse al tema dejó entrever que se trata de algo bastante avanzado dentro de la producción. No es la primera vez que la comunicadora se ve envuelta en polémicas vinculadas al ciclo: semanas atrás atravesó momentos de incertidumbre respecto a su continuidad como una de las voces habituales del universo Gran Hermano.

Solange y Yipio, las señaladas para protagonizar el cierre

Todo indica que las elegidas para esa convivencia final serían Solange y Yipio, dos de las jugadoras con mayor protagonismo de la temporada. La relación entre ambas estuvo lejos de ser amistosa: protagonizaron varios cruces a lo largo del juego, aunque cada una logró construir un núcleo de seguidores que las bancó en los momentos más difíciles, tanto en placas negativas como en votaciones positivas.

La incógnita de Charlotte Caniggia

Pese a que el escenario parece encaminado hacia un mano a mano entre Solange y Yipio, en las redes sociales crece otra hipótesis: la posibilidad de que Charlotte Caniggia irrumpa en esa definición. La mediática cuenta con un fandom numeroso y varios usuarios sostienen que todavía tiene chances de meterse entre las principales candidatas, pese a haber ingresado al certamen con el formato ya en marcha.

Con la definición cada vez más cerca, la producción de Gran Hermano deberá confirmar en los próximos días si el cambio de formato se hace efectivo. De concretarse, la edición cerrará con una dinámica inédita, distinta a la de años anteriores, y con la mirada puesta en si finalmente serán Solange y Yipio, o si la sorpresa la termina dando Charlotte Caniggia.